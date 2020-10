Bão số 7, giật cấp 12 đi vào đất liền miền Trung từ trưa ngày 14/10

Ngày 13/10, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai liên quan đến các vấn đề ứng phó với bão số 7 và tình hình mưa, lũ tại khu vực miền Trung.



Đêm 13/10, bão số 7 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ gây mưa rất to ở Bắc Bộ

Hướng đi của cơn bão. (Nguồn: nchmf.gov.vn)





Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: Bão số 7, giật cấp 12 sẽ đi vào đất liền vào trưa và chiều 14/10. Bão sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng tới đất liền các tỉnh phía Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đêm 13/10, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7 sau tăng lên cấp 8, vùng tâm bão sẽ mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Bão số 7 và hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn từ ngày 14-16/10, mưa to đến rất to có nơi trên 400mm, trọng tâm là khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Đồng bằng Bắc Bộ đến hết ngày 16/10".



Theo ông Mai Văn Khiêm, mưa lớn khiến các sông ở khu vực Bắc Bộ lũ lên mức báo động 2-báo động 3 ở 1 vài nơi. Ngoài khơi Vịnh Bắc bộ gần khu vực bão có thể lên tới 6m, bão vào rất dễ kết hợp với triều cường gây ra những nguy cơ ngập lụt rất lớn ở khu vực phía Bắc.



Miền Bắc và miền Trung đang trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, tại cuộc họp, đại diện Bộ đội Biên phòng và Văn phòng Ủy ban Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiến cứu nạn cho biết, đã kêu gọi các phương tiện di chuyển vào nơi an toàn, kiên quyết di dời người dân trên các lồng bè vào nơi tránh trú. Đồng thời, vận chuyển 18,5 tấn nương khô vào khu vực miền Trung để cứu đói cho người dân vùng ngập lụt, cử đoàn công tác vào khu vực thủy điện Phong Điền để ứng phó, khắc phục tình trạng sạt lở tại khu vực này.



Đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay khu vực miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ đang đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 4.500 tấn gạo cứu đói cho người dân và cả nương khô, mỳ tôm, lương thực thực phẩm, phương tiện cứu nạn... Bộ Ngoại giao đã liên hệ với các nước bạn như Trung Quốc, Philipines để phối hợp hỗ trợ cho ngư dân của ta tránh trú bão.



Để tiếp tục ứng phó với bão số 7 và mưa lũ, các đơn vị của Bộ Giao thông vận tải đã phát đi thông báo để tàu thuyền tránh trú. "Hiện nay đường bộ, đường sắt đang khắc phục thiệt hại của bão và lũ, tính đến sáng 13/10, tại tỉnh Quảng Trị và Huế còn 5 điểm trên các tuyến Quốc lộ ngập lụt, cụ thể Quốc lộ 49 còn 6 điểm ngập, đường sắt hiện vẫn chưa thông vì còn 5 điểm nhập lụ", đại diện Bộ Giao thông Vận tải thông tin.



Phát biểu Chỉ đạo cuộc họp, ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết: Bão di chuyển rất nhanh, dự báo ngày 14/10 sẽ ảnh hưởng vào đất liền nước ta, mưa lũ hiện đang diễn biến phức tạp, nhiều khu vực ngập sâu, xuất hiện sạt lở ở khu vực miền núi.



Đề nghị tất cả các bộ ngành, địa phương triển khai nghiêm túc theo công điện của Thủ tướng chỉ đạo. Đồng thời, đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển, nơi neo đậu, theo dõi chặt chẽ tin bão và hướng dẫn để người dân di chuyển tàu thuyền vào nơi an toàn. Rà soát, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cảng vụ hướng dẫn để người dân neo đậu, tránh trú an toàn nhất là ở các cửa sông. Quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo an toàn trên các lồng bè, chòi canh vì nhiều nơi vẫn còn chủ quan, không chịu di dời vào nơi an toàn. Tiếp tục chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh. Di dời người dân ở những nơi xung yếu, nhà cửa yếu, thấp trũng.



Đề nghị các đơn vị đi rà soát các công trình thủy điện, tiếp tục sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, khắc phục hỗ trợ thiệt hại, cứu hộ người dân vào nơi an toàn. Các bộ ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương nhanh chóng xuất kho hỗ trợ kịp thời cho người dân.

