Bão Goni đang tăng cấp, Nam Trà My tiếp tục mưa

Không khí lạnh tràn về, mưa lớn khu vực miền Trung



Về tình hình mưa gió trên đất liền, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định mưa vẫn diễn ra trải rộng tại các tỉnh từ miền Bắc và miền Trung.



Do không khí lạnh tăng cường nên từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa từ 50-100mm, có nơi trên 200mm, các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Quảng Bình và Quảng Nam có mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.



Riêng tại khu vực huyện Nam Trà My, nơi đang diễn ra cuộc tìm kiếm các nạn nhân trong các vụ sạt lở đất, mưa sẽ kéo dài từ nay đến ngày 31-10. Theo đó ngày và đêm 30-10 trời có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 40 mm. Ngày và đêm 31-10 tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa từ 15-35mm, có nơi trên 40 mm.



Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và sạt lở đất vùng núi tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi.