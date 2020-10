Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, mưa lớn dồn dập sẽ khiến miền Trung lũ chồng lũ

Lũ chưa kịp xuống lại có mưa lớn do áp thấp nhiệt đới, các sông từ Hà Tĩnh – Phú Yên, Gia lai, Kon Tum sẽ xuất hiện đợt lũ mới, không ngoại trừ khả năng vượt lũ lịch sử đã từng xảy ra.





Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều 10.10, áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, khả năng mạnh lên thành bão trong 12h tới, hướng về khu vực các tỉnh Quảng Nam – Bình Định. Trong khi đó lũ tại miền Trung vẫn đang tiếp diễn. Ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã có những phân tích về mưa lũ những ngày qua và tác động của áp thấp nhiệt đới gây mưa đối với Trung Bộ những ngày tới.



Ông Vũ Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia phân tích diễn biến mưa lũ. Ảnh: Hạnh Lê.



Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về đợt mưa lũ tại miền Trung từ ngày 6.10 đến nay?



- Trọng tâm mưa những ngày qua là các tỉnh trung Trung Bộ. Tổng lượng mưa các ngày từ ngày 6.10 đến nay phổ biến là từ 600-1200mm, một số nơi trên 1200mm như Bạch Mã 1697mm, A Lưới 1566mm, Hướng Linh 1445mm…



Mưa lớn liên tục đã khiến cho mực nước trên các sông lên nhanh. Lũ diện rộng đã xuất hiện tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, lũ lớn tập trung từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Lũ trên các sông vừa, nhỏ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đều lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3, đặc biệt lũ lịch sử đã xuất hiện trên sông Hiếu (Quảng Trị), sông Bồ (Thừa Thiên Huế).



Do mưa lớn đã gây sạt lở đất vùng núi các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam gây ách tắc giao thông, lũ lên cao gâp ngập lụt sâu, diện rộng làm nhiều vùng dân cư bị chia cắt, cô lập, tại Quảng Bình có 6 huyện ngập sâu từ 0,3-1,0m; Quảng Trị có 9 huyện bị ngập sâu từ 1,0-2,0m; Thừa Thiên Huế có 5 huyện bị ngập sâu từ 0,3-2,0m; một số huyện tại tỉnh Quảng Nam cũng bị ngập sâu từ 0,5-0,8m gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.



Vậy dự báo tình hình mưa lũ trong những ngày tới tại miền Trung ra sao khi áp thấp nhiệt đới đang có xu hướng mạnh lên thành bão?



- Dự báo, những ngày sắp tới mưa rất to trên diện rộng tại các tỉnh Trung Bộ nhiều khả năng sẽ còn kéo dài, đặc biệt trong hai ngày 10 và 11.10 khi áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển hướng về đất liền các tỉnh trung và nam Trung Bộ. Á kết hợp gió mùa đông bắc khả năng cao sẽ khiến mưa rất to còn tiếp diễn.



Từ nay đến ngày 13.10 với kịch bản áp thấp nhiệt đới đổ bộ đi vào đất liền Trung Trung Bộ kết hợp với không khí lạnh thì có thể gây đợt mưa lớn diện rộng ở Trung Trung Bộ. Dự báo ở: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có tổng lượng mưa từ nay đến ngày 13.10 phổ biến 500-700mm, có nơi trên 700mm. Quảng Trị mưa từ 300-500mm; Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên 200-400mm. Nam Hà Tĩnh 100-200mm; Kon Tum, Gia Lai 200-300mm.



Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế dao dộng ở mức cao, sau đó lên lại; các sông ở Quảng Nam tiếp tục lên, các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, Gia Lai và Kon Tum sẽ lên. Khả năng cao xuất hiện lũ lớn và đặc biệt lớn. Trong đợt lũ này mực nước trên các sông phổ biến ở mức báo động 3 và trên báo động 3, riêng các sông ở Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai lên mức báo động 2 - báo động 3.



Lũ chưa kịp xuống lại có mưa lớn, các sông từ Hà Tĩnh – Phú Yên, Gia lai, Kon Tum sẽ xuất hiện 1 đợt lũ mới (đặc biệt từ Quảng Trị - Quảng Ngãi) xảy ra lũ lớn, lũ đặc biệt lớn, không ngoại trừ khả năng vượt lũ lịch sử đã từng xảy ra.



Trân trọng cảm ơn ông!

