Ăn nấm lạ, 7 người trong gia đình bị ngộ độc

Hái nấm lạ từ rừng về ăn, 7 người trong gia đình đau bụng dữ dội, nôn ói, mất nước nặng, phải cấp cứu.





Sáng 13-10, ông Huỳnh Giới, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết hiện sức khỏe của 7 người trong gia đình ăn nấm lạ đã tạm qua cơn nguy kịch.



Rạng sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận cấp cứu 7 trường hợp người dân ngộ độc do ăn nấm rừng. Trong đó, có 2 trẻ em và 5 người lớn. Tất cả 7 người đều trong gia đình ở xã Trà Thanh, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi).



Theo các y bác sĩ, cả 7 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói và đi cầu lỏng gây mất nước nặng. "Hiện cả 7 bệnh nhân đều đã qua cơn nguy kịch, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, cần nằm điều trị vì các triệu chứng do ngộ độc nấm đã làm cơ thể các bệnh nhân kiệt sức, choáng nặng do mất nước trầm trọng" - bác sĩ Lâm Thị Bích Hồng, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết.





Sau khi ăn nấm lạ, 7 người trong gia đình ở xã Trà Thanh nhập viện cấp cứu. Ảnh: T.Trực





Trước đó, theo khai báo của anh Hồ Minh Tuệ (25 tuổi, ngụ xã Trà Thanh), vào chiều 12-10, trên đường đi gặt lúa về, anh thấy rất nhiều nấm mọc ở bìa rừng. Tưởng đây là nấm mối nên anh Tuệ hái về nấu bữa tối cho cả nhà.



Sau khi ăn bữa tối được vài tiếng đồng hồ, tất cả đều có triệu chứng nôn ói, đau bụng nên được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng. Sau đó, các bệnh nhân được chuyển cấp cứu xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

