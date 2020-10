3 người dân mất tích khi đi làm rẫy, nghi bị vùi lấp do sạt lở đất

Ngày 21-10, ông Đặng Trọng Vân, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, tại xã Hướng Việt có 3 người dân bị mất tích khi đi làm rẫy, hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.





Theo thông tin ban đầu, 3 người dân bị vùi lấp do sạt lở đất khi đi làm rẫy. Tuy nhiên, do địa bàn xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) bị cô lập nên các lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường, việc tìm kiếm người mất tích gặp nhiều khó khăn.



Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây khiến nhiều xã thuộc huyện miền núi Hướng Hóa bị cô lập



Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt và Phó Bí thư Đảng ủy xã bị thương khi đi tìm kiếm người mất tích, hiện rất cần được chuyển lên trung tâm y tế tuyến trên để chăm sóc.



Do ảnh hưởng mưa lũ, xã Hướng Việt và xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa) bị cô lập, các phương tiện liên lạc cũng như giao thông bị cắt đứt hoàn toàn. Hiện lương thực, thực phẩm tại đây đang thiếu thốn, sẽ không cầm cự được lâu.



Để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho xã Hướng Việt và Hướng Lập, từng có phương án điều máy bay trực thăng, tuy nhiên, do thời tiết, nên chưa thực hiện được. Trong lúc, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây là tuyến đường độc đạo vào xã Hướng Việt và Hướng Lập lại bị sạt lở nghiêm trọng, việc khắc phục cần nhiều thời gian.



Tính đến nay, tại tỉnh Quảng Trị đã có 50 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 25 người bị thương do mưa lũ. Riêng tại huyện Hướng Hóa có 35 người thiệt mạng, trong đó có 30 người thiệt mạng do sạt lở đất.

