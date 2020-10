122 người chết, mất tích do mưa lũ ở miền Trung, Tây Nguyên

Mưa lũ tại miền Trung, Tây Nguyên những ngày qua khiến 84 người chết, 38 người mất tích, đã quyết định kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 - mức cảnh báo gần cao nhất.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 19 giờ ngày 18-10, mưa lũ tại các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên đã làm 84 người chết, 38 người mất tích; 52.933 nhà bị ngập (Quảng Trị: 41.878 nhà; Quảng Bình: 11.055 nhà); 24.734 nhà bị hư hỏng, sập đổ. 35.787 người dân tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phải di dời. Vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến hơn 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.

Sáng 18-10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp bàn các phương án ứng phó với mưa lũ miền Trung. Ban chỉ đạo đã kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất lên cấp 4, mức cảnh báo gần cao nhất (cấp 5) để huy động sự vào cuộc của tất cả các bộ, ngành, địa phương và người dân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 21-10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình; ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam. Nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1411/CĐ-TTg ngày 18-10 về việc tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 tỉnh Thừa Thiên - Huế và tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo Quân khu 4 và các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung mọi nguồn lực, phương tiện để cứu hộ cứu nạn các nạn nhân còn đang bị mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3 và các cán bộ, chiến sỹ đang bị vùi lấp tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bảo đảm nhanh nhất, khẩn trương nhất và an toàn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh địa phương, bộ ngành kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước. Tổ chức cứu trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân, nhất là đối với những hộ dân bị mất nhà cửa, những hộ ở vùng ngập sâu chia cắt dài ngày; tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nước uống, không có chỗ ở.

Văn Duẩn (NLĐO)