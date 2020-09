Xử phạt 4 cơ quan báo chí

Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thông tin sai sự thật của 4 cơ quan báo chí.



Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) cho biết vừa qua, cơ quan chức năng của Bộ TT-TT, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Hội Nhà báo Việt Nam đã tăng cường phối hợp trong công tác chỉ đạo, định hướng, rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các vi phạm trong lĩnh vực báo chí. Cơ quan chức năng của Bộ TT-TT đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thông tin sai sự thật của 4 cơ quan báo chí.



Cụ thể, Cục Báo chí đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thông tin sai sự thật của 4 cơ quan báo chí:



- Báo điện tử Dân Việt thông tin sai sự thật trong bài viết "Khởi tố, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư TP HCM" (do lỗi kỹ thuật trong quá trình chuyển đổi hệ thống quản lý tin bài đã xuất bản bản tin chờ), bị phạt tiền 3 triệu đồng.



- Báo điện tử Tổ quốc thông tin sai sự thật trong bài viết về Hội thảo khoa học "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa", bị phạt tiền 12 triệu đồng.



- Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam - VnExpress thông tin sai sự thật trong bài viết về Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, bị phạt tiền 12 triệu đồng.



- Báo Thanh niên thông tin sai sự thật trong loạt bài viết đăng tháng 5-2020 về một số dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT tại TP Hải Phòng, bị phạt tiền 45 triệu đồng.



Theo Bộ TT-TT, từ đầu năm 2020 đến nay, các cơ quan báo chí phải đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh việc tìm kiếm giải pháp hỗ trợ cơ quan báo chí vượt qua khó khăn, Bộ T-TT xác định nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, xử lý các sai phạm trong hoạt động báo chí nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và bảo đảm cơ quan báo chí chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Theo N.H (NLĐO)