Vụ Đồng Tâm: Tòa tuyên 2 án tử hình

Trong quá trình diễn ra phiên toà vụ án ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), phần lớn các bị cáo nhận ra lỗi, gửi lời xin lỗi đến gia đình 3 cảnh sát hy sinh và xin Hội đồng xét xử cho hưởng mức án khoan hồng để sớm trở về với gia đình...





Từ 15 giờ hôm nay 14-9, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối 29 bị cáo trong vụ án "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ" ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.



Theo Bản án sơ thẩm, tại phiên toà, luật sư của bị cáo Lê Đình Công cho rằng Công an TP Hà Nội điều tra vụ án này là không khách quan, HĐXX cho rằng vụ án này xảy ra tại Đồng Tâm thuộc địa bàn TP Hà Nội nên Công an TP Hà Nội điều tra là đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, tại phiên toà hầu hết các bị cáo đều nhận tội phù hợp với lời ở cơ quan điều tra, lời khai của nhân chứng, vật chứng của vụ án được thu thập đúng theo quy định của pháp luật.



HĐXX đánh giá đây là vụ án hình sự nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bất chấp pháp luật, bất chấp kỷ cương phép nước ngang nhiên xâm phạm hoạt động đúng đắn của chủ trương Nhà nước, địa phương. Các bị cáo coi thường tính mạng của người khác khi đang thi hành công vụ, hành vi rất dã man.



Các bị cáo Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến khi thực hiện hành vi phạm tội đã có bàn bạc, phân công, chuẩn bị các công cụ, phương tiện phạm tội. Mặc dù, đã được cơ quan chức năng kêu gọi dừng lại nhưng các bị cáo đã quyết tâm thực hiện phạm tội tới cùng.



"Hành vi của các bị cáo là vô cùng tàn ác, dùng tuýp sắt có gắn dao bầu chọc, bom xăng, gạch đá khiến 3 chiến sĩ cảnh sát rơi xuống dưới hố. Sau đó, các bị cáo còn tiếp tục đổ xăng xuống dưới hố nhằm thiêu sống các anh khiến 3 cảnh sát chết vô cùng thương tâm. Hành vi tàn bạo của các bị cáo đến mức mà thi thể của các bị hại không thể nhận dạng được. Cơ quan chức năng còn phải khám nghiệm ADN mới xác định được danh tính của các nạn nhân"- HĐXX đánh giá và cho rằng các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp với nhằm mục đích tiêu diệt các chiến sĩ càng nhiều càng tốt theo đúng tuyên bố của Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển đã đăng video lên mạng xã hội. Đối chiếu các quy định của pháp luật, việc thực hiện hành vi mất hết tính người của các bị cáo đã cấu thành tội Giết người và Chống người thi hành công vụ.



"Trong quá trình thực hiện, các bị cáo đã có sự phân công, bàn bạc, nhiệm vụ công cụ, phương tiện phạm tội, thực hiện hành vi tàn bạc hậu quả làm 3 chiến sĩ bị tử vong. Do vậy, VKSND TP Hà Nội truy tố 6 bị cáo về tội giết người là hoàn toàn có căn cứ"- bản sơ thẩm nhấn mạnh.



Ngoài ra, HĐXX còn nhận thấy đã thực hiện hành vi phạm tội ném lựu đạn, đây là vũ khí có tính sát thương cao có thể gây chết nhiều người nhưng lựu đạn không nổ nằm ngoài tính toán của các bị cáo. Đối chiếu với quy định của pháp luật, ngoài các tình tiết định khung như cáo trạng đã truy tố cần xét xử thêm các bị cáo Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến tình tiết định khung có khả năng chết nhiều người.



Về trách nhiệm dân sự HĐXX cáo buộc nhóm cầm đầu phải bồi thường 116 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân và chu cấp chi phí nuôi dưỡng cho các con nạn nhân đến khi 18 tuổi đồng.



Mức án đối với các bị cáo như sau:



1. Lê Đình Công tử hình (bị VKS đề nghị tử hình)



2. Bùi Viết Hiểu 16 năm tù (bị đề 16 đến 18 năm tù)



3. Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù (14 đến 16 năm tù)



4. Lê Đình Chức tử hình (Tử hình)



5. Lê Đình Doanh chung thân (Chung thân)



6. Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù (16 đến 18 năm tù) cùng Tội giết người





Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm xử vụ án Đồng Tâm





Trước đó, nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKSND đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì tham lam lợi ích vật chất mà các bị cáo đã nhiều lần xâm phạm sự đúng đắn của chính quyền địa phương, gây hoang mang cho nhân dân.



Khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, các bị cáo đã sử dụng bom xăng, tuýp sắt gắn dao bầu, lựu đạn… để tấn công lực lượng công an. Sau đó, còn rút lui về nhà ông Lê Đình Kình để tiếp tục tấn công lượng lượng công an.



Để đảm bảo tính mạng, sức khoẻ của người dân, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an đã triển khai lực lượng để bắt quả tang các đối tượng. Trong quá trình triển khai, 3 chiến sĩ cảnh sát đã bị các đối tượng dùng xăng đổ lên người đốt, gây đau thương, tang tóc cho các gia đình nạn nhân.



"Hành vi của các bị cáo có tổ chức, có sự phân công vai trò của từng người, thể hiện tính côn đồ hung hãn, coi thường, bất chấp pháp luật. Giết nhiều người bằng cách rất dã man, hành vi của các bị cáo còn làm ảnh hưởng hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây mất trật tự an ninh trong TP Hà Nội, gây hoang mang lo lắng cho người dân" - đại diện VKSND TP Hà Nội nhấn mạnh.



Đánh giá mức độ, VKSND cho rằng các bị cáo Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Quốc Tiến là chủ mưu cầm đầu với mục đích giết người rõ ràng. Trong đó, Công chủ mưu, thường xuyên kích động giết cán bộ công an qua các clip tung lên mạng xã hội; dọa cho nổ trạm điện; dọa giết từ 300 đến 500 cán bộ... Công trực tiếp ném lựu đạn, giết chết công an, mong muốn giết càng nhiều càng tốt nên phạm vào tội giết người với tình tiết kịch khung tăng nặng như giết 2 người trở lên, giết người khi thi hành công vụ. Bị cáo từng có nhân thân xấu vì từng đi tù lại gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.



Bị cáo Lê Đình Chức cũng chủ động chống đối, cùng mang hung khí lên trần nhà rồi ném bom xăng, lựu đạn về phía công an, dùng tuýp sắt gắn dao bầu chọc khiến 3 cảnh sát ngã xuống hố rồi cùng Doanh đổ xăng thiêu chết. Hành vi thể hiện mất nhân tính, không còn khả năng cải tạo và ra tòa lại đổ tội cho Doanh.



Sau khi kết thúc phần tranh tụng, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi nghị án. Phần lớn các bị cáo nhận ra lỗi, gửi lời xin lỗi đến gia đình 3 cảnh sát hy sinh và xin HĐXX cho hưởng mức án khoan hồng để sớm trở về với gia đình...



Bị cáo Lê Đình Chức, bị đề nghị mức án tử hình, nói: "Dù có được trở về hay phải chết, bị cáo vẫn mong muốn các gia đình bị hại tha thứ cho bị cáo để lương tâm bị cáo được thanh thản. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình của mình khi lượng hình. Bố bị cáo (ông Lê Đình Kình - PV) đã mất trong sự việc rạng sáng 9-1 mà bị cáo chưa được thắp nén hương; con bị cáo còn nhỏ, bị cáo chưa được thấy mặt. Bị cáo biết tội lỗi của bị cáo là khó tha thứ nhưng vẫn xin HĐXX xem xét để bị cáo có cơ hội thắp cho bố một nén hương, được nhìn mặt con!" - bị cáo Chức nói lời sau cùng.



Bị cáo Lê Đình Công bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu vụ án và cũng bị đề nghị mức án tử hình, cho rằng trong vụ việc ngày 9-1-2020, bản thân không bàn bạc, giao nhiệm vụ cho ai. Do đó, bị cáo đề nghị HĐXX cho mình được chuyển sang tội danh "Chống người thi hành công vụ".





Nhóm bị cáo bị truy tố tội "Giết người", VKS đề nghị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức, chung thân với Lê Đình Doanh, cùng 16-18 năm tù đối với Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Quốc Tiến, 14-16 năm tù với Nguyễn Văn Tuyển.



Với 23 người còn lại bị truy tố về tội "Chống người thi hành công vụ", VKS đề nghị hình phạt cao nhất 6-7 năm tù, thấp nhất 15-18 tháng tù - cho hưởng án treo.



Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với 29 bị cáo như sau:



1. Lê Đình Công (56 tuổi, thôn Hoành, con trai Lê Đình Kình (đã chết)): Tử hình tội giết người



2. Bùi Viết Hiểu (77 tuổi, thôn Hoành): 16 đến 18 năm tù tội giết người



3. Nguyễn Văn Tuyển (Tuyển "cụt", 46 tuổi, thôn Hoành): 14 đến 16 năm tù tội giết người



4. Lê Đình Chức (40 tuổi, con trai Lê Đình Kình): Tử hình tội giết người



5. Lê Đình Doanh (32 tuổi, cháu nội Lê Đình Kình): Chung thân tội giết người



6. Nguyễn Quốc Tiến (Tiến "mạ", 40 tuổi, thôn Hoành): 16 đến 18 năm tù tội giết người



7. Nguyễn Văn Quân (Quân "mạ", 40 tuổi, thôn Hoành): 6 đến 7 năm tù tội chống người thi hành công vụ



8. Lê Đình Uy (27 tuổi, cháu nội Lê Đình Kình): 6 đến 7 năm tù tội chống người thi hành công vụ



9. Lê Đình Quang (36 tuổi, thôn Hoành): 6 đến 7 năm tù tội chống người thi hành công vụ



10. Bùi Thị Nối (62 tuổi, thôn Hoành): 4 đến 5 năm tù tội chống người thi hành công vụ



11. Bùi Thị Đục (63 tuổi, thôn Hoành): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ



12. Nguyễn Thị Bét (59 tuổi, thôn Hoành): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ



13. Trần Thị La (42 tuổi, thôn Hoành): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ



14. Nguyễn Thị Lụa (64 tuổi, thôn Hoành): 2 năm 3 tháng đến 3 năm tù tội chống người thi hành công vụ



15. Bùi Văn Tiến (41 tuổi, thôn Hoành): 5 đến 6 năm tù tội chống người thi hành công vụ



16. Nguyễn Văn Duệ (58 tuổi, thôn Hoành): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ



17. Lê Đình Quân (44 tuổi, thôn Hoành): 4 đến 5 năm tù tội chống người thi hành công vụ



18. Bùi Văn Niên (40 tuổi, thôn Hoành): 2 đến 2 năm 6 tháng tù tội chống người thi hành công vụ



19. Bùi Văn Tuấn (29 tuổi, thôn Hoành): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ



20. Trịnh Văn Hải (32 tuổi, thôn Hoành): 4 đến 5 năm tù tội chống người thi hành công vụ



21. Nguyễn Xuân Điều (68 tuổi, thôn Đồng Mít): 3 đến 4 năm tù tội chống người thi hành công vụ



22. Mai Thị Phần (57 tuổi, thôn Hoành): 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù tội chống người thi hành công vụ



23. Đào Thị Kim (37 tuổi, thôn Hoành): 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù tội chống người thi hành công vụ



24. Lê Thị Loan (54 tuổi, thôn Đồng Mít): 2 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo về tội chống người thi hành công vụ



25. Nguyễn Văn Trung (32 tuổi, thôn Hoành): 18 đến 24 tháng tù, cho hưởng án treo, tội chống người thi hành công vụ



26. Lê Đình Hiển (31 tuổi, thôn Hoành): 15 đến 16 tháng tù, cho hưởng án treo, tội chống người thi hành công vụ



27. Bùi Viết Tiến (20 tuổi, thôn Hoành): 15 đến 16 tháng tù, cho hưởng án treo, tội chống người thi hành công vụ



28. Nguyễn Thị Dung (57 tuổi, thôn Hoành): 15 đến 16 tháng, cho hưởng án treo, tội chống người thi hành công vụ



29. Trần Thị Phượng (36 tuổi, thôn Hoành): 15 đến 16 tháng, cho hưởng án treo, tội chống người thi hành công vụ.







