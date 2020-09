Út "trọc" thu gom biệt thự giá rẻ ở Hà Nội như thế nào?

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") lợi dụng chức vụ yêu cầu công ty Licogi 13 bán rẻ căn biệt thự để hưởng lợi cá nhân hơn 3 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chuyển kết luận vụ án sai phạm ở cao tốc TP HCM - Trung Lương sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố các bị can Đinh La Thăng, nguyên bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT); Nguyễn Hồng Trường, nguyên thứ trưởng Bộ GTVT; Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc"), nguyên chủ tịch HĐQT, nguyên tổng giám đốc Công ty Thái Sơn, cùng 17 bị can khác.



Út "trọc" hầu tòa trong 1 vụ án khác - Ảnh: TTXVN

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra kết luận từ chỉ đạo của các ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường, Công ty Yên Khánh của bị can Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") đã trúng đấu giá quyền thu phí Cao tốc TP HCM - Trung Lương, từ đó chiếm đoạt tiền thu phí hơn 725 tỉ đồng. Ngoài ra, Út "trọc" còn dùng quyền hạn để mua biệt thự giá rẻ tại 164 Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội) do Công ty Licogi 13 làm chủ đầu tư.

Cụ thể, tháng 9-2013, Út "trọc" đã gặp ông Phạm Văn Thăng (tổng giám đốc công ty Licogi 13) đặt vấn đề mua 1 căn biệt thự đang được công ty rao bán. Út "trọc" nói với ông Thăng nếu bán cho mình căn biệt thự này với giá 15 tỉ (thực giá 18 tỉ năm 2013) thì sẽ bố trí cho công ty Licogi 13 tham gia thi công một số dự án. Sau khi báo cáo miệng với ông Thăng về việc này, HĐQT công ty Licogi 13 đồng ý giảm giá bán căn biệt thự.

Ngày 15-10-2013, ông Phạm Văn Thăng đã ký tờ trình gửi ông Nguyễn Quốc Hùng (Chủ tịch HĐQT công ty Licogi 13) với nội dung: "Hiện nay có một khách hàng có nhu cầu mua căn biệt thự số BT-0I tại Dự án Khu nhà ở. Xét thấy khách hàng trên là đối tác, có mối quan hệ tốt với công ty, có thể hỗ trợ công ty trong hoạt động tìm kiếm và khai thác việc trước mắt và lâu dài. Ban Tổng giám đốc kính trình Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt giá bán căn biệt thự với giá 15 tỉ đồng". Sau khi chỉ đạo, ông Thăng xin ý kiến của 5 thành viên HĐQT đều đồng ý bằng văn bản và việc mua bán hoàn tất.

Sau đó, năm 2014, Út "trọc" điện thoại cho ông Phạm Văn Thăng thống nhất cho công ty Licogi 13 tham gia thi công dự án BOT cầu Việt Trì, để công ty này được tham gia liên danh nhà thầu, được thi công dự án không qua đấu thầu. Cùng với đó, Út "trọc" đã chỉ đạo Vũ Thị Hoan (giám đốc công ty Yên Khánh) và Trần Văn Lâm (giám đốc điều hành công ty Thái Sơn) ký biên bản thỏa thuận nguyên tắc giữa các nhà đầu tư.

Đến tháng 4-2014, công ty BOT cầu Việt Trì đã có các liên danh nhà thầu để thi công gồm các công ty Thái Sơn, Licogi 13, Thăng Long 6. Sau khi tham gia thi công công trình, đến nay, công ty BOT cầu Việt Trì còn nợ công ty Licogi 13 số tiền 21 tỉ đồng.

Về việc này, Út "trọc" khai với cơ quan điều tra, Công ty Yên Khánh và Thái Sơn không phải do mình thành lập, chỉ đạo và điều hành. Công ty Thái Sơn là do Tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng thành lập, góp 51% vốn điều lệ, Út "trọc" được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp trị giá 21%.

Út "trọc" là Tổng Giám đốc công ty, là người đại diện theo pháp luật, nhưng do không có năng lực điều hành nên HĐQT công ty Thái Sơn đã thuê giám đốc đại diện pháp luật. Ngoài ra, Út "trọc" đã ủy quyền cho ban giám đốc điều hành tự chủ động, quyết định triển khai các hoạt động của công ty. Việc chỉ đạo những người liên quan đưa công ty Licogi 13 tham gia liên danh nhà thầu, buộc ông Thăng phải giảm giá bán căn biệt thự mà việc mua bán với giá 15 tỉ đồng là tự nguyện.

Cơ quan điều tra xác định Út "trọc" đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty Thái Sơn là công ty có 51% vốn Nhà nước để yêu cầu công ty Licogi 13 bán rẻ căn biệt thự cho Út "trọc". Đổi lại Út "trọc" hứa cho công ty Licogi 13 được tham gia thi công dự án không qua đấu thầu, để hưởng lợi cá nhân hơn 3 tỉ đồng.

Kê biên nhiều tài sản khủng Theo kết luận điều tra, Cơ quan điều tra đã kê biên nhiều tài sản của Út "trọc" như phần vốn góp 82,2 tỉ đồng đứng tên công ty CP tập đoàn Yên Khánh tại công ty CP BOT cầu Việt Trì để liên doanh thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua Sông Lô, trên quốc lộ 2 của Hệ. Phần vốn góp 123 tỉ đồng đứng tên công ty CP tập đoàn Yên Khánh tại công ty CP BOT và BT quốc lộ 20 để liên doanh thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo quốc lộ 20. Bên cạnh đó, kê biên tài sản hơn 48 triệu cổ phần trị giá hơn 533 tỉ đồng đứng tên các công ty CP của Út "trọc" (công ty CP tập đoàn Yên Khánh, công ty CP An Hiền, công ty CP đầu tư Cái Mép) tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1… Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng kê biên một số bất động sản của "Út trọc" như khu đất 247 m2 và tài sản trên đất tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM. Còn hơn 13 triệu cổ phần đứng tên công ty cổ phần thương mại nước giải khát Khánh An (công ty của "Út Trọc") tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 cũng bị kê biên, tuy nhiên số cổ phần này có giá trị bao nhiêu chưa được đề cập….

Nguyễn Hưởng (NLĐO)