Truy tố nhóm đối tượng thực hiện 28 vụ trộm cây cảnh theo "đơn đặt hàng"

Trước khi thực hiện vụ trộm, nhóm đối tượng thường chụp ảnh cây cảnh rồi ra giá với bên mua. Sau khi thỏa thuận giá cả, nhóm này tiến hành lấy trộm cây cảnh để giao cho “khách hàng”.





Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vừa kết thúc điều tra, đồng thời chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm đối tượng thực hiện 28 vụ trộm cây cảnh với tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng.



Bị can Phạm Nguyễn Ngọc Thiện cùng tang vật vụ trộm. Ảnh: Tấn Tài



Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoài Nhơn đã đề nghị truy tố các đối tượng, gồm: Trần Văn Xin (20 tuổi), Phạm Nguyễn Ngọc Thiện (17 tuổi), Huỳnh Văn Nam (17 tuổi), Chế Phương Nam (48 tuổi), Huỳnh Văn Hành (33 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Văn Đúng (33 tuổi, cùng ngụ địa phương) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Kết quả điều tra cho thấy, từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý, nhóm bị can trên cấu kết với một số đối tượng từ TP HCM về quê thực hiện 28 vụ trộm cắp cây cảnh trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Trong đó phần lớn cây bị lấy trộm chủ yếu là mai vàng với tổng trị giá ước tính khoảng 300 triệu đồng.



Trần Văn Xin khai nhận trước khi thực hiện các vụ trộm, cả bọn đi tìm rồi chụp ảnh các cây cảnh có giá trị. Sau đó, Xin và đồng bọn đưa cho Chế Văn Nam và Huỳnh Tấn Hành xem ảnh cây cảnh rồi thỏa thuận giá cả. Sau khi hai bên thống nhất giá, Xin và đồng bọn lên kế hoạch trộm cây theo "đơn đặt hàng".

Theo Đức Anh (NLĐO)