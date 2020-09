Trục xuất 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

40 đối tượng trên đã có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bị lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh và Bộ đội Biên phòng Tây Ninh bắt giữ.





Theo Công an Tây Ninh, vào ngày 24/9, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Đoàn công tác của Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã tiến hành bàn giao 40 người Trung Quốc (38 nam, 2 nữ) cho Trạm kiểm soát biên phòng phía Trung Quốc.



Công an Tây Ninh đưa 40 người Trung Quốc lên xe đi đến tỉnh Lạng Sơn để bàn giao phía Trung Quốc



40 đối tượng trên đã có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh và Bộ đội Biên phòng Tây Ninh bắt giữ. Lực lượng chức năng phối hợp sở Y tế Tây Ninh đưa những người này vào khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sau 14 ngày cách ly, xét nghiệm cho kết quả âm tính.



Qua điều tra xác minh, 40 công dân trên trú tại các tỉnh Hồ Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Vân Nam, Tứ Xuyên, Giang Tây, Cam Túc, An Huy thuộc Trung Quốc.





Sau khi làm rõ, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh ra quyết định xử lý vi phạm hành chính các công dân này về hành vi nhập cảnh trái phép, tiếp đó tiến hành bàn giao cho phía Trung Quốc theo đúng quy định của pháp luật.

