Triệu tập người đàn ông, điều tra nghi án đốt phòng giao dịch Eximbank ở Gò Vấp

Sau khi vụ cháy xảy ra tại phòng giao dịch Eximbank ở quận Gò Vấp, TP HCM, lực lượng công an vào cuộc và phát hiện đây là vụ cháy có chủ ý.





Liên quan vụ phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cùng căn nhà liền kề trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp. TP HCM bị cháy, ngày 15-9, Công an quận Gò Vấp cho biết đã phát hiện một số manh mối.



Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera và lời khai nhân chứng, những người liên quan, Công an quận Gò Vấp nhận định bước đầu vụ cháy là do chủ ý của một người đàn ông. Hiện người này đã bị triệu tập để lấy lời khai.



Hiện trường vụ cháy



Trước đó, rạng sáng 14-9, một tài xế xe ôm khi lưu thông trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) đã phát hiện phòng giao dịch Eximbank cháy nên trình báo lực lượng phòng cháy chữa cháy.



Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Gò Vấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng PCCC phối hợp với các cơ quan chức năng điều động 3 xe chữa cháy và 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa và đám cháy nhanh chóng được khống chế.



Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy một số tài sản của phòng giao dịch ngân hàng và cửa hàng nệm bị hư hỏng, không có người bị phỏng.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)