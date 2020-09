TP HCM: Người bị cây xanh bật gốc đè ngã đã tử vong

Nạn nhân bị cây xanh bật gốc trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10, TP HCM) đè ngã hiện đã tử vong.





Ngày 25-9, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP HCM cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng để khắc phục hậu quả về vụ cây xanh bật gốc trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10).



Sau khi nghe tin nạn nhân bị cây đè cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5) trong tình trạng nguy kịch, không người thân, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP HCM đã cử người túc trực hỗ trợ.



Cây xanh trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP HCM đổ ngã.



Đến sáng 25-9, ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo nạn nhân đã tử vong, trên người không mang giấy tờ tùy thân. Hiện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP HCM và Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP HCM hỗ trợ và phối hợp các đơn vị để đưa nạn nhân về với gia đình.



Theo phía công ty, cây ngã đổ đã được cắt tỉa cành theo kế hoạch duy tu trong mùa mưa do Sở Xây dựng TP HCM chỉ đạo. Nguyên nhân xác định ban đầu do mưa to, gốc cây có dấu hiệu suy kiệt do không đủ đất để bám.



Trước đó, lúc 15 giờ 30 ngày 24-9, cây dầu bật gốc ngã ra mặt đường. Cây được trồng hàng chục năm, có chiều dài khoảng 20m, đường kính gốc khoảng 1m.

Theo L.Phong (NLĐO)