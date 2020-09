Tin bão mới nhất: Bão số 5 đã đổ bộ Quảng Bình-Thừa Thiên Huế và suy yếu

Lúc 10 giờ ngày 18.9, bão số 5 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình-Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.



Gia Lai: Triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó ảnh hưởng cơn bão số 5

Tâm bão số 5 đổ bộ vào đất liền trong 1-2 giờ tới, đã sơ tán 35.000 người

Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.



Do ảnh hưởng của bão số 5, ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11; ở đảo Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh Trung Bộ đã có mưa rất to, lượng mưa 100-300mm.



Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ),giật cấp 8.



Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.



Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ, đảo Lý Sơn) trong chiều nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.



Cảnh báo mưa lớn, trong chiều và đêm nay, ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm nay đến ngày 20.9, ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt.



Cảnh báo gió mạnh trên đất liền, trong trưa và chiều nay, trên đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trên đất liền ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, có gió giật cấp 6-7.



Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (19.9), ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2-3m; biển động.



Tại Đà Nẵng, trời đã quang, mây tạnh, nắng nhẹ. Các lực lượng chức năng và người dân dồn sức dọn bão, chặt đón những cây xanh ngã đổ để thông đường. Hàng quán bắt đầu mở cửa trở lại.



Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”. Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.



Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.



https://laodong.vn/moi-truong/tin-bao-moi-nhat-bao-so-5-da-do-bo-quang-binh-thua-thien-hue-va-suy-yeu-837186.ldo

Theo Thanh Hải - Thảo Anh (LĐO)