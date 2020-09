Tạm giữ tài xế tông tử vong chiến sĩ công an

Bị lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe để kiểm tra, tài xế đã bất ngờ tăng ga tông tử vong một chiến sĩ công an rồi bỏ chạy.





Ngày 15-9, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ 2 nghi phạm trên chiếc xe ôtô tông chết một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ.





Khu vực bắt giữ nghi phạm - Ảnh: CTV





Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút 14-9, tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang), một chiến sĩ công an nghĩa vụ đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Chiến sĩ tử vong là Nguyễn Văn M. (SN 1997, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).



Anh Nguyễn Văn M. là chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân làm nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Giang).



Tại thời điểm xảy ra sự việc, tổ công tác của Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Giang) làm nhiệm vụ tại khu vực huyện Yên Dũng. Tại đây, lực lượng công an phát hiện một xe ôtô có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Tuy nhiên, khi cán bộ tổ công tác yêu cầu tài xế dừng phương tiện, xuống xe để làm việc thì tài xế này không chấp hành mà bất ngờ tăng ga lao về phía trước và tông vào chiến sĩ Nguyễn Văn M., khiến anh tử vong.



Sau khi gây tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy, đến khu vực đường gom xã Song Khê (TP Bắc Giang) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Một nghi phạm bị bắt giữ tại chỗ còn một nghi phạm bỏ chạy nhưng đã đến cơ quan công an đầu thú sau đó.



2 nghi phạm là Trần Văn Dũng (SN 1989, trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), được xác định là người điều khiển chiếc ôtô thời điểm xảy ra sự việc; và Dương Đức Tuyển (SN 1998, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang), chủ phương tiện.



Hiện, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, xử lý theo quy định.

Theo B.H.Thanh (NLĐO)