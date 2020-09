Tâm bão số 5 đổ bộ vào đất liền trong 1-2 giờ tới, đã sơ tán 35.000 người

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chỉ 1,2 giờ nữa bão số 5 sẽ vào đất liền, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi diễn ra mưa to. Hiện, 4 tỉnh trọng điểm ảnh hưởng bão đã sơ tán gần 35.000 người.





Phát biểu tại cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cập nhật thông tin và ứng phó với bão số 5 sáng nay, 18/9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 8h sáng nay, cơn bão số 5 đang ở trên bờ biển Quảng Bình - Quảng Nam. Khoảng 1-2h nữa bão vào đất liền, tâm bão ở giữa Quảng Trị - Thừa Thiên Huế với cường độ cấp 7-8.





Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 5 có thể gây mưa lớn cho nhiều tỉnh miền Trung.



Theo số liệu quan trắc tại Cửa Tùng (Quảng Trị) gió mạnh cuối cấp 8, Hải Lăng (Quảng Trị) cấp 8, Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cấp 8.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, đến 8h sáng nay, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, một số nơi mưa cục bộ như ở Cù Lao Chàm 339mm, Đà Nẵng có nơi 260mm.



Dự báo mưa lớn ở miền Trung tập trung trong sáng nay đến đầu giờ chiều với lượng mưa khoảng từ 100-200mm, có nơi trên 200mm.



Đại diện Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho hay, căn cứ diễn biến tình hình bão hôm qua và ngày hôm nay, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng các đơn vị, nhất là khu vực ven biển xuống phối hợp với các địa phương để ứng phó với bão; chuẩn bị phương tiện để sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra.





Đường đi của bão số 5.



Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, cập nhật đến 6h sáng nay tại toàn bộ các địa phương, theo dõi qua hệ thống giám sát hành trình, không còn tàu cá nào trong vùng nguy hiểm.



Với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có khoảng 9.000 tàu cá, 22 khu neo động tránh trú bão. Toàn bộ khu neo đậu có sức chứa thoải mái cho tàu 15m trở lên, còn tàu dưới 15m, khu vực này nhiều cửa sông, đầm phá, tàu có thể vào luồng lạch cửa sông, đầm phá…



Về cơ bản với khai thác thủy sản, đến nay toàn bộ công tác chuẩn bị rất chu đáo, đảm bảo an toàn. Toàn bộ hệ thống nuôi trồng thủy sản, lồng bè đã đi chuyển về vùng an toàn, chằng buộc…



“Tuy nhiên, các tỉnh có số lượng tới 463 lều chòi nuôi ngao. Vấn đề này cần rà soát lại yêu cầu toàn bộ ngư dân trên lồng bè, lều chòi vào bờ, rút kinh nghiệm của những đợt bão trước, khi bão vào là không ra cứu được” - ông Hùng nhấn mạnh.



Về tình hình sơ tán dân, báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai nêu rõ: Đến 20h ngày 17/9, 4 tỉnh, thành đã tổ chức sơ tán 11.457 hộ/ 34.811 người tại 16 huyện, thị, thành phố ven biển.



4 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học gồm: Quảng Bình đã cho học sinh nghỉ học từ chiều 17/9; thành phố Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học 2 ngày (18-19/9); các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học từ ngày 18/9.



Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NNPTNT) nhấn mạnh: Chỉ 1,2 tiếng nữa bão số 5 vào đất liền. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi diễn ra mưa to. Riêng về công tác di dân, ngoài di dời tại 4 tỉnh trọng tâm nêu trên, sáng nay tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị cũng đang tiếp tục kiểm tra khu vực xung yếu để di dời.



“Tôi đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng, chỉ đạo của các bộ, ngành để ứng phó cơn bão số 5, trọng tâm là sáng và chiều nay. Một số nhiệm vụ cụ thể là đảm bảo an toàn tàu thuyền nơi neo đậu đã vào nơi trú tránh. Với lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, đề nghi lực lượng biên phòng tiếp tục kiểm tra, yêu cầu di dời để dảm bảo an toàn” - ông Thành nói.



Lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai cũng nhấn mạnh, bão đang vào đất liền, lực lượng giao thông cũng như công an, các địa phương cần lưu ý tổ chức phân luồng khu vực giao thông sẵn sàng trên quốc lộ khi có ngập lụt, mưa to; kiểm tra nhà xung yếu đề phòng có tai nạn sập đổ…





Theo KHÁNH NGUYÊN (Dân Việt)