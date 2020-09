Sai phạm đất đai, nguyên chủ tịch huyện ở Phú Yên bị khởi tố

Trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, ông Võ Ngọc Hòa đã có hành vi cho chuyển mục đích nhiều thửa đất trái quy định pháp luật.





Sáng 9-9, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Ngọc Hòa, nguyên phó bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai". Ông Hòa được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.



Ông Hòa làm chủ tịch UBND huyện Đông Hòa từ năm 2016-2018, sau đó được cho thôi chức Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, điều động sang giữ chức trưởng Ban Dân vận Thị ủy Đông Hòa. Ông vừa được cho nghỉ chờ hưu vào tháng 7-2020.



Ông Võ Ngọc Hòa bị khởi tố vì sai phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng nhiều thửa đất



Ông Hòa là người thứ 9 bị khởi tố do sai phạm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 1.150 hồ sơ đất tại huyện Đông Hòa trái quy định pháp luật.



Trước đó, ngày 31-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tấn Thảo, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa.



Tháng 2-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam ông ông Nguyễn Văn Tiên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện Đông Hòa, bà Nguyễn Thị Huỳnh Dung, chuyên viên Phòng TN-MT huyện này và ông Lê Bá Hùng, cán bộ TN-MT huyện.



Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã bắt tạm giam bị can Trần Hải Âu



Còn mới đây (31-8), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can 4 cán bộ, gồm: Phạm Hoàng Huynh (SN 1981) - Trưởng Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám thuộc Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN-MT Phú Yên; Nguyễn Bửu - nguyên Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đồng Hòa; Trần Hải Âu - cán bộ địa chính phường Hòa Hiệp Trung. Riêng bị can Phạm Trường Kỳ - nguyên Trưởng khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp Trung bị khởi tố và cho tại ngoại.



Theo điều tra ban đầu, trong 2 năm 2018 và 2019, các đối tượng này đã cấu kết, thống nhất hợp thức hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái qui định pháp luật. Nhóm người này đã "hô biến" từ đất quản lý chung của nhà nước thành đất có chủ sở hữu cá nhân để được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị hơn 1.150 hồ sơ.

Theo NHẬT NAM (NLĐO)