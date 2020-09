Quảng Nam: Bắt 2 cán bộ tại huyện Núi Thành

2 cán bộ tại huyện Núi Thành bị bắt giam vì lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tiền trong lúc thi hành công vụ và làm giả giấy tờ.





Chiều 19-9, Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Bùi Minh Duẩn (SN 1987, trú thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành), nhân viên Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Núi Thành - để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong thi hành công vụ".





Theo điều tra, tháng 5 vừa qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nâng cấp tuyến đường ĐH7-NT, Duẩn gặp bà L. (xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành) nói rằng hồ sơ đền bù của người này "gặp khó" và gợi ý là L. chuyển cho mình 20 triệu đồng thì việc đền bù mới suôn sẻ.



Ngoài ra, Duẩn tạo một bảng tính giá trị đền bù của bà L. với số tiền 217 triệu đồng và yêu cầu khi bà L. nhận đền bù nhiều hơn phải đưa cho Duẩn số tiền chênh lệch. Ban đầu, bà L. không đồng ý nhưng lo sợ sẽ không nhận được tiền đền bù nên bà thay đổi quyết định.



Ngày 18-8, bà L. đến UBND xã Tam Mỹ Đông nhận tiền đền bù hơn 300 triệu đồng rồi gặp Duẩn ở quán cà phê. Khi Duẩn đang nhận của bà L. 70 triệu đồng thì bị công an ập vào bắt quả tang.



* Trong ngày 19-9, Công an huyện Núi Thành cũng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Trí, nguyên cán bộ địa chính xã Tam Hòa (huyện Núi Thành) để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ.



Theo điều tra, trước khi bị bắt, Trí đã làm giả biên bản họp hội đồng tư vấn cấp đất của UBND xã Tam Hòa để đưa vào làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5 hộ dân, trong khi đất này do UBND xã quản lý. Trí cũng tự làm giả giấy tờ để làm "sổ đỏ" lô đất 320 m2 cho gia đình mình.



Được biết, ông Lê Minh Trí làm cán bộ địa chính xã Tam Hòa từ năm 2016 đến tháng 8-2020 thì nghỉ việc.

