Quảng Bình: Phá đường dây tổ chức cho 17 người vượt biên sang Úc với phí 15.000 - 30.000 USD

2 đối tượng Nghệ An đã móc nối với 1 người Indonesia tổ chức cho 17 người xuất cảnh sang Indonesia theo diện du lịch. Từ đây, tìm cách vượt biên trái phép sang Úc với chi phí mỗi người từ 15.000 - 30.000USD

Sáng 10-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình - cho biết vừa bắt giữ Phan Văn Mười (SN 1976, ngụ thị xã Cửa Lò, Nghệ An) và Vũ Thị Vân (SN 1980, ngụ thị xã Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.



Phan Văn Mười và Vũ Thị Vân tại Cơ quan điều tra

Tháng 3-2020, Mười và Vân đã móc nối với đối tượng có tên Rois ở Indonesia để tổ chức cho 17 người Việt Nam xuất cảnh hợp pháp sang Indonesia theo diện đi du lịch rồi sau đó tìm cách vượt biển, xâm nhập trái phép sang Úc với chi phí mỗi người từ 15.000 đến 30.000USD.

Tại thủ đô Jakarta (Indonesia), Mười và Vân đã thu tiền cọc mỗi người 2.000 USD và tổ chức cho 17 người di chuyển đến Makassar (Indonesia) đợi tàu biển đến đón sang Úc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và không tìm được tàu lớn vượt biển thì có 6 người trong đoàn đã từ bỏ ý định đến Úc và quyết định hồi hương; còn lại 11 người đồng ý sang Úc bằng thuyền nhỏ.

Các đối tượng đã tổ chức cho 11 người này vượt biển, nhưng do thuyền bị hỏng máy, trôi dạt vào vùng biển Đông Timor nên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

H. Phúc (NLĐO)