Phú Yên: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm 8 cán bộ liên quan đến vụ phá rừng

UBKT Huyện ủy Đồng Xuân (Phú Yên) đã ra quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 8 cán bộ xã Phú Mỡ có liên quan đến việc tự ý phát dọn, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại xã này.



Vụ phá rừng ở xã Phú Mỡ, H.Đồng Xuân (Phú Yên) ẢNH: ĐỨC HUY

Sáng 24.9, ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND H.Đồng Xuân, cho biết Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đồng Xuân đã ban hành 8 quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 cán bộ xã Phú Mỡ có liên quan đến việc tự ý phát dọn, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại xã này.

8 cán bộ bị kiểm tra gồm: ông So Bếp, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Chi bộ quân sự xã Phú Mỡ; ông La Đình Thơ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Mỡ; ông La O Hóa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ; ông La Lan Bình, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Mỡ; ông La Lan Hoàn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ công an xã Phú Mỡ, Trưởng công an xã Phú Mỡ; ông Sô Minh Thỏ, Đảng ủy viên, Bí thư xã Đoàn Phú Mỡ, Chi ủy viên Chi bộ quân sự xã Phú Mỡ; ông La Lan Mạch, Đảng ủy viên, cán bộ Tổ chức - Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận xã Phú Mỡ; ông La Lan Huy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ.

Những cán bộ, đảng viên này thuộc Đảng bộ, UBND xã và các Hội, Đoàn thể của xã Phú Mỡ có liên quan đến việc tự ý phát dọn, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại xã Phú Mỡ.

Theo báo cáo UBND H.Đồng Xuân, kết quả ban đầu xác định có 47 người tham gia phát dọn, lấn chiếm đất rừng tại các tiểu khu 59, 67, 72, 73, 74, 75. Trong đó, có 13 người là cán bộ, đảng viên liên quan đến vụ phát dọn khu vực rừng này.

Qua kiểm tra hiện trường phá rừng, hiện có có 11,48 ha rừng phòng hộ (rừng nghèo kiệt là 4,44 ha và 7,04 ha đất chưa có rừng); 42,16 ha rừng sản xuất (rừng nghèo kiệt là 8,78 ha và đất chưa có rừng là 33,38 ha).

Văn phòng Chính phủ có công văn số 7732/VPCP-NN truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ NN-PTNT, Bộ TN-MT kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật về tình trạng phá rừng ở Phú Yên mà báo chí đã phản ánh.

