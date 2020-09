Phát hiện thi thể trung tá Công an tỉnh Quảng Ninh, nghi nhảy cầu tự tử

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ trung tá Công an tỉnh Quảng Ninh nghi nhảy cầu Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) tự tử.



Cầu Bãi Cháy - Ảnh N.H





Ngày 31.8, Công an TP.Hạ Long đã làm rõ thi thể người đàn ông được phát hiện ở gần khu vực cầu Bãi Cháy là cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh.



Qua điều tra ban đầu, thi thể người đàn ông nói trên được xác định là trung tá Nguyễn Mai C. (44 tuổi, trú tại tổ 6, khu 8, P.Hồng Hà, TP.Hạ Long).



Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 30.8, thi thể ông Nguyễn Mai C. được người dân phát hiện khi đang trôi dạt trên biển, gần khu vực cầu Bãi Cháy.



Nhận được thông tin vụ việc, Công an TP.Hạ Long phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hạ Long tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Ngay trong tối cùng ngày, thi thể ông C. được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình.



Một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể ông C. do tâm lý không ổn định nên đã suy nghĩ tiêu cực, rồi nhảy cầu Bãi Cháy tự tử vào chiều 30.8.



Theo LÃ NGHĨA HIẾU (thanhnien)