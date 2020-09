Phát hiện thi thể nữ giáo viên ở khu vực vắng sau khi mất tích 1 tháng

Thi thể nữ giáo viên cấp 3 được tìm thấy trong tình trạng đã phân huỷ hoàn toàn. Cách đây 1 tháng gia đình trình báo nạn nhân mất tích.





Ngày 25/9, một lãnh đạo Công an TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa phát hiện một thi thể đã phân hủy hoàn toàn tại khu vực vắng vẻ thuộc xã Hoa Thám.



Theo vị lãnh đạo này, dù đã phân hủy hoàn toàn nhưng qua điều tra các manh mối tại hiện trường cùng những vật dụng mang theo trên thi thể, cơ quan công an đã bước đầu xác định nạn nhân là chị T. (tạm trú phường Bến Tắm, TP.Chí Linh), là giáo viên một trường THPT trên địa bàn TP.Chí Linh.





Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.





Bước đầu cơ quan điều tra xác định nạn nhân tử vong có thể do tự tử. Nạn nhân trước khi mất tích đã có dấu hiệu trầm cảm.



Trước đó, khoảng tháng 8/2020, gia đình chị T. trình báo đến Công an TP.Chí Linh về việc chị đã bỏ nhà đi đâu không rõ đồng thời nhờ cơ quan công an tìm kiếm người nhà mình.





Bước đầu xác định nạn nhân tử vong do tự tử.





Thời điểm bỏ nhà đi, chị T. có dấu hiệu bị trầm cảm. Hiện Công an TP.Chí Linh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Hải Dương giám định ADN để hoàn tất kết luận điều tra, điều tra làm rõ sự việc trên.





Theo Saostar/Dân Việt