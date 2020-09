Phát hiên gần 1 tấn lợn và thịt lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

Lực lượng chức năng Tuyên Quang phát hiện xe ôtô chở hơn 500kg thịt lợn bốc mùi hôi thối và 10 con lợn sống; lái xe cũng là chủ số hàng trên, khai nhận đang vận chuyển về huyện Lập Thạch để tiêu thụ.

Số thịt lợn mắc bệnh bị bắt giữ. (Ảnh TTXVN phát)





Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 19/9 cho biết vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18/9, trên Quốc lộ 2C, thuộc địa phận xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, lực lượng chức năng kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 99C-044.79 do ông Vũ Văn Bốn, trú tại xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển.



Lực lượng chức năng trên gồm Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang; Phòng Cảnh sát giao thông của Công an tỉnh Tuyên Quang và Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Chi cục Chăn nuôi-Thú y tỉnh Tuyên Quang.



Lực lượng trên phát hiện trên xe hơn 500kg thịt lợn đã bốc mùi hôi thối và 10 con lợn sống. Lái xe, đồng thời là chủ số hàng trên, khai nhận đang trên đường vận chuyển về huyện Lập Thạch để tiêu thụ.



Kết quả xét nghiệm ngày 19/9 của Trung tâm Chuẩn đoán thú y Trung ương cho thấy tất cả số lợn và thịt lợn này đều có phản ứng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.



Hiện Tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh cùng Đội Quản lý thị trường số 3 của Chi cục Chăn nuôi-Thú y tỉnh Tuyên Quang lập biên bản vi phạm và bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Quang Đán-Trần Thái (TTXVN/Vietnam+)