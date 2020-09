Ông Nguyễn Thành Tài lãnh án 8 năm tù, bà Lê Thị Thanh Thúy 5 năm tù

Sáng 20-9, TAND TP.HCM tuyên án với 5 bị cáo trong vụ giao, cho thuê đất 'vàng' 8-12 Lê Duẩn trái pháp luật. Cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài lãnh án 8 năm tù.





Cựu chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm gửi đơn gì đến tòa trước ngày xét xử ông Nguyễn Thành Tài?

Ông Nguyễn Thành Tài bị truy tố khung hình phạt 10 - 20 năm

Ông Nguyễn Thành Tài đến tòa sáng 20-9 - Ảnh: DUYÊN PHAN





Ông Nguyễn Thành Tài lãnh mức án cao nhất



HĐXX cho rằng quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo có nhận thức khác nhau về tội phạm nhưng các bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng đã nêu. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án.



Theo đó, khu nhà đất số 8-12 Lê Duẩn là tài sản nhà nước. Thực hiện quyết định 09 sắp xếp lại công sản, UBND TP đã thống nhất xây dựng khách sạn, lựa chọn nhà đầu tư uy tín, không áp dụng hình thức liên doanh.



Lợi dụng quá trình sắp xếp tài sản nhà nước, các bị cáo Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hoài Nam, Đào Anh Kiệt, Trương Văn Út và Lê Thị Thanh Thúy đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.



Trong đó, ông Nguyễn Thành Tài là người nhận thức rõ nhà đất 8-12 Lê Duẩn thuộc sở hữu nhà nước. Ông Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chấp thuận cho Công ty Hoa Tháng Năm tham gia góp vốn đầu tư dự án với tỉ lệ 30%, giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá. Hành vi của ông Tài diễn ra trong thời gian dài nên phải chịu trách nhiệm chính.



Bà Thúy không có khả năng áp dụng chủ trương



Tòa cho rằng đối với bà Thúy, biết rõ dự án 8-12 Lê Duẩn nằm ở vị trí đắc địa. Bà Thúy đã thành lập Công ty Hoa Tháng Năm nhằm tham gia dự án trên.



Công ty Hoa Tháng Năm không có năng lực tài chính, không có kinh nghiệm, mới thành lập nhưng bà Thúy đã ký văn bản gửi công ty quản lý kinh doanh nhà, tự nhận có năng lực tài chính, kinh nghiệm để xin tham gia đầu tư dự án 8-12 Lê Duẩn.



Lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông Tài để ông Tài ký nhiều văn bản có lợi cho bà Thúy. Tại tòa, bị cáo Thúy cũng thừa nhận có quan hệ quen biết với bị cáo Tài và một số cán bộ để dễ dàng được tham gia dự án, được giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá.



Tuy nhiên, bà Thúy là doanh nhân không có khả năng áp dụng chủ trương nên mức án phải nhẹ hơn ông Tài.



Đối với các cán bộ thuộc Sở Tài nguyên - môi trường, HĐXX cho rằng nội dung tham mưu không thuộc chức năng của Sở Tài nguyên - môi trường, cho nên HĐXX việc VKSND tối cao truy tố các bị cáo về việc tham mưu cho ông Tài ký các quyết định cho thuê đất, giao đất trái pháp luật là không phù hợp.



HĐXX cho rằng hậu quả của vụ án cơ bản được khắc phục toàn bộ, do đó cần xem xét khi lượng hình đối với các bị cáo.



Về tình tiết giảm nhẹ, đánh giá cả 5 bị cáo đều không có tiền án, tiền sự, các bị cáo Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hoài Nam, Trương Văn Út, Đào Anh Kiệt có nhiều bằng khen, huân huy chương. Ông Tài từng tham gia cách mạng, mắc bệnh hiểm nghèo ung thư tuyến tiền liệt.



Từ đó, HĐXX tuyên mức án như sau:



- Ông Nguyễn Thành Tài (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM): 8 năm tù



- Bà Lê Thị Thanh Thúy (chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm): 5 năm tù



- Ông Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường): 5 năm tù (tổng hợp hình phạt: 11 năm 6 tháng tù)



- Ông Nguyễn Hoài Nam (cựu bí thư Quận ủy quận 2): 4 năm tù



- Ông Trương Văn Út (cựu phó phòng quản lý đất Sở Tài nguyên - môi trường): 3 năm tù (tổng hợp hình phạt: 8 năm tù) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí



Liên đới bồi thường 4,7 tỉ



Trách nhiệm dân sự, HĐXX cho rằng nhà đất số 8-12 Lê Duẩn là tài sản nhà nước nên tuyên hủy bỏ việc giao đất, cho thuê đất số 8-12 Lê Duẩn của Công ty Lavenue, hủy bỏ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ đã cấp cho công ty này.



Đối với căn nhà số 12 Lê Duẩn do cho Công ty Lavenue thuê nên phải đập bỏ, nhà nước thiệt hại 4,7 tỉ và 5 bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền này.



Công ty Lavenue đã nộp vào ngân sách 647 tỉ để thực hiện nghĩa vụ tài chính, trong đó các công ty đóng góp theo tỉ lệ phần trăm góp vốn, cụ thể Công ty Hoa Tháng Năm 30%, Công ty quản lý kinh doanh nhà 20%, Công ty Kido 50%. HĐXX tuyên tịch thu vốn góp của công ty Hoa Tháng Năm do số tiền này được sử dụng vào việc phạm tội. Trả lại số tiền góp vốn của công ty quản lý kinh doanh và Công ty Kido.



Đối với việc 4 công ty thuộc Bộ Công thương đã bán 50% vốn góp cho Công ty Kido lấy 200 tỉ đồng, HĐXX cho rằng các công ty này không có năng lực tài chính nhưng không báo cáo với UBND TP, do đó cần thu hồi số tiền bán cổ phần nêu trên.



Theo TUYẾT MAI (TTO)