Nữ doanh nhân ở Vũng Tàu lừa đảo 223 tỉ đồng, đang nuôi con nhỏ thì bỏ trốn

Ngày 18-9, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuyển cáo trạng truy tố bà Phạm Thu Hà (37 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Sao Vàng) sang tòa án cùng cấp để xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng và Công ty CP Dịch vụ SVS (cùng đóng tại số 257 Ba Cu, TP Vũng Tàu).



Ngoài ra, bà Huỳnh Thị Ngân Trang (37 tuổi, Giám đốc kiêm Thủ quỹ Công ty Sao Vàng) đang bị truy nã cũng với tội danh trên.





Công ty Sao Vàng





Theo điều tra của công an, thông qua đội ngũ nhân viên của mình, 2 nữ doanh nhân này đã mời gọi tổ chức tư vấn, hội nghị, tặng quà, phần thưởng khách hàng cũng như đưa thông tin gian dối để họ tin tưởng hợp tác, trong đó cam kết lợi nhuận từ 22%-30%/năm.



Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2012-2017, bà Huỳnh Thị Ngân Trang đã lừa đảo, huy động được số tiền hơn 407 tỉ đồng nhưng mới chi trả cho khách hàng gần 175 tỉ đồng và chi hoa hồng cho nhân viên hơn 9,1 tỉ đồng. Như vậy, số tiền gốc bà Trang chiếm đoạt còn lại là hơn 223 tỉ đồng.



Còn bà Phạm Thu Hà có vai trò giúp sức tích cực cho bà Trang bằng việc trực tiếp ký 70 hợp đồng hợp tác đầu tư và 7 hợp đồng đáo hạn với 67 khách hàng. 67 người này bị chiếm đoạt gần 24 tỉ đồng.



Trước đó, năm 2018, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Ngân Trang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Đến tháng 4-2020, Cơ quan CSĐT khởi tố thêm bị can Phạm Thị Thu Hà cũng với tội danh trên.



Trong thời gian khách hàng tố cáo thì trùng hợp bà Trang thông báo đang mang bầu. Sau khi sinh con, bà Trang bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, đến tháng 3-2020, bà Trang đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã.



Cơ quan CSĐT đã quyết định tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với Huỳnh Thị Ngân Trang để truy bắt, xét xử. Đồng thời, chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị truy tố Phạm Thu Hà.

Theo Ngọc Giang (NLĐO)