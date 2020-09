Lời khai bất ngờ của người phụ nữ 8X gom gần 4 tạ bao cao su đã sử dụng về tái chế ở phòng trọ

Bà Phạm Thị Thanh Ngọc cho biết, người đàn ông thuê bà Ngọc tên là T., ngụ tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng gọi điện vào số điện thoại của ông T. nói trên thì không liên lạc được.



Tái chế bao cao su đã sử dụng phạm tội gì, mức án ra sao?

Phát hiện người phụ nữ đang tái chế hàng trăm ngàn bao cao su đã qua sử dụng

Tái chế bao cao su đã sử dụng - Ảnh: Cục QLTT Bình Dương



Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương bất ngờ kiểm tra khu nhà trọ ở địa chỉ tổ 4, đường DX12, khu phố Hóa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, phát hiện số lượng lớn bao cao su đã qua sử dụng đang được tái chế.



Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, bà Phạm Thị Thanh Ngọc (33 tuổi, quê Nghệ An, là người được thuê) cho biết người đàn ông thuê bà Ngọc tên là T., ngụ tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng gọi điện vào số điện thoại của ông T. nói trên thì không liên lạc được.



Hiện nay, bà Ngọc cũng đã không còn ở trọ tại khu nhà trọ phát hiện vụ việc. Vì vậy, lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 4 cho biết sẽ báo cáo cấp trên và có thể phải nhờ tới sự vào cuộc của công an để xác định danh tính những người liên quan và nguồn gốc lô bao cao su đã qua sử dụng nói trên. Trước mắt, các lô bao cao su này đã được niêm phong để chờ xử lý theo quy định.



Báo VOV dẫn nguồn thông tin từ Cục quản lý thị trường Bình Dương cho biết, số bao cao su đã qua sử dụng đang được thu giữ. Cục đang chờ hướng dẫn của Tổng cục Quản lý thị trường để xử lý số hàng này, bởi đây là rác thải y tế cần thực hiện đúng quy trình.



Trước đó, như tin đã đưa, ngày 22/9, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương thông tin về việc Đội Quản lý thị trường số 4 vừa phối hợp cùng Công an phường Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên) kiểm tra đột xuất căn nhà tại Tổ 4, Đường DX12, khu phố Hóa Nhựt.



Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn phát hiện quả tang bà Phạm Thị Thanh Ngọc đang gia công tái chế bao cao su đã qua sử dụng, không bao bì, không ghi nhãn.



Làm việc với cơ quan chức năng, bà Ngọc không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng và khai nhận, cứ khoảng 30 ngày/1 lần bà nhận bao cao su đã qua sử dụng từ 1 người không rõ địa chỉ để súc rửa, phơi khô, phân loại và dùng dương vật giả để vuốt lại, tạo hình như mới và giao hàng đã gia công cùng ngày với nhận hàng gia công.



Đoàn kiểm tra đã tạm giữ khoảng 324.000 đơn vị sản phẩm (360kg) tang vật gồm bao cao su đã qua sử dụng chưa tái chế và đã tái chế, chuyển về Đội QLTT số 4 để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.



Trao đổi trên báo Người lao động, BS Nguyễn Ngọc Thông, nguyên giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM cho biết, bao cao su tái sử dụng đem lại rất nhiều tác hại cho người dùng.



Để bao cao su đảm bảo tính năng phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn và bệnh lây truyền qua đường tình dục, ngoài việc sử dụng, mang bao, tháo bao... đúng cách, không phối hợp bừa bãi với các biện pháp tránh thai khác, thì chất lượng của bao cao su luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu.



Cao su latex được dùng để sản xuất sản phẩm này đã được nghiên cứu để sử dụng một lần, vì vậy nếu tái sử dụng, độ co giãn của sản phẩm chắc chắn không còn bảo đảm, chưa kể có thể rách, thủng trước hoặc trong khi sử dụng, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục.



Sản phẩm không đóng gói đúng quy cách còn có thể bị nhiễm đủ loại vi khuẩn ngoài môi trường. Ngoài ra, chưa rõ nguồn bao cao su qua sử dụng được gom từ đâu, rất cần điều tra để ngăn chặn. Mà dù lấy bao cao su đã dùng với mục đích quan hệ tình dục, hay từ rác thải y tế (ví dụ dùng khi khám phụ khoa, bọc đầu dò siêu âm...) thì đều có nguy cơ bị nhiễm mầm bệnh từ dịch tiết sinh dục. Quá trình "tái chế" lậu kiểu này không thể chắc chắn các mầm bệnh nói trên đã bị tiêu diệt.



