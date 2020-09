Kế hoạch tổ chức cho hàng trăm người trốn ra nước ngoài chỉ trong 1 ngày

Chỉ trong một ngày, nhóm tội phạm tổ chức đưa 128 người trốn ra nước ngoài từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), trong đó có không ít người ở lại làm việc "chui".

Bị bắt vì tổ chức đưa hàng chục người trốn ra nước ngoài





Ngày 14-9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đường dây tội phạm tổ chức đưa hàng trăm người Việt Nam trốn đi Đài Loan (Trung Quốc) do Nguyễn Việt Đức (SN 1978, quê ở TP Hà Nội) cầm đầu.



Hầu tòa về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" có bị cáo Nguyễn Việt Đức, Lê Đình Hồng Nguyên (SN 1983) cùng 6 đồng phạm. Liên quan đến vụ án, cơ quan công tố truy tố tội danh "Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài" đối với hai bị cáo, gồm: Mai Thị Bé Liên, Vòng Sùi Và.



Các bị cáo hầu tòa sáng 14-9



Tại tòa, đại diện VKSND TP HCM cáo buộc Lê Việt Đức cùng đồng bọn tổ chức, môi giới cho 128 người Việt Nam trốn đi Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 23-12-2018. Lợi dụng Đài Loan (Trung Quốc) có chính sách thúc đẩy du lịch bằng cách cấp visa Quan hồng miễn phí, Đức cùng vợ "hờ" là Lê Đình Hồng Nguyên lập Công ty CP Du lịch Vui Funny tour (Công ty Vui Funny tour). Đức giao người khác đứng tên giám đốc công ty. Doanh nghiệp trên tìm kiếm đối tác là những công ty du lịch ở Đài Loan (Trung Quốc) với mục đích tạo doanh số, xin bảo lãnh trong việc xét duyệt vào danh sách công ty du lịch Việt Nam có giấy phép xin cấp visa Quan hồng.



Cuối năm 2018, vợ chồng Đức gặp mặt, bàn chuyện làm ăn với Trần Văn Danh (SN 1989). Ba người thống nhất phân công Danh tìm kiếm khách hàng có nhu cầu xuất cảnh sang Đài Loan (Trung Quốc) và khách hàng có ý định trốn ở lại. Danh giới thiệu những người này sang công ty do Đức thành lập. Phía vợ chồng Đức lo thủ tục visa Quan hồng và tổ chức xuất cảnh bằng hình thức đi du lịch.



Làm dịch vụ môi giới xin visa lâu năm nên Danh quen biết rộng. Từ đó, Danh nhanh chóng thiết lập đường dây môi giới với 3 đối tượng khác. Bên cạnh việc trực tiếp tìm những người muốn đi Đài Loan (Trung Quốc) làm việc hay thăm thân nhân, kết hôn; nhóm môi giới còn tìm kiếm khách hàng qua zalo, facebook. Ba thuộc cấp giúp Danh kết nối với 131 khách hàng đang tìm cách nhập cảnh Đài Loan (Trung Quốc) rồi ở lại lao động "chui".



Nhận khách hàng do Danh giới thiệu, vợ chồng Đức sang Đài Loan (Trung Quốc) tìm gặp một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Theo thỏa thuận, Đức dùng pháp nhân Công ty Vui Funny tour tổ chức đoàn khách đi tour sang Đài Loan (Trung Quốc). Đối tác bên Đài Loan hỗ trợ làm thủ tục visa.



Sau khi làm xong hồ sơ xuất cảnh, đường dây do Đức điều hành ngay lập tức tiến hành tổ chức tour du lịch Đài Loan (Trung Quốc). Đối với những khách có nhu cầu ở lại, bọn chúng lập danh sách, chỉ đặt vé máy bay chiều đi. Trong ngày 23-12-2019, Đức cùng đồng phạm tổ chức ba đoàn du lịch "trá hình" với 128 khách, xuất cảnh qua Sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó 2 ngày, nhóm tội phạm nói trên cũng đưa 20 người đi Đài Loan với thủ đoạn tương tự.



Đại diện cơ quan công tố kết luận Nguyễn Việt Đức và Lê Đình Hồng Nguyên khởi xướng, thống nhất với Trần Văn Danh thông qua nhiều đầu mối tìm kiếm khách hàng, tổ chức cho người Việt Nam trốn sang Đài Loan (Trung Quốc).



Việc giao, nhận tiền cũng như chi phí trong quá trình hoạt động không có chứng từ, giấy biên nhận. Các đối tượng không thừa nhận việc thu lợi bất chính, khai báo thiếu thống nhất. Do đó, cơ quan điều tra chưa thể làm rõ toàn bộ số tiền các bị cáo trục lợi.



Phiên tòa dự kiến kéo dài hai ngày (14 và 15-9).

Theo Di Lâm (NLĐO)