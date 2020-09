Hàng chục cảnh sát và người dân phá ca-bin, cứu 2 người mắc kẹt trong xe tải lật

Đang lưu thông trên Quốc lộ 6 qua tỉnh Sơn La, khi đổ đèo Chiềng Đông, ôtô tải bất ngờ lao vào ta-luy rồi lật nghiêng khiến 2 người bị mắc kẹt trong ca-bin.





Sáng 21-9, tin từ Chi cục Quản lý đường bộ I.1 cho biết vào khoảng 7 giờ ngày 21-9, tại km257+950T Quốc lộ 6 đoạn qua đèo Chiềng Đông, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương nặng.





Hiện trường xảy ra vụ tai nạn





Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ôtô tải BKS 36C-303.37 do anh Lê Đình T. (SN 1997; ngụ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển hướng Sơn La - Hà Nội, trên xe lúc này còn có anh Công Ngọc T. (SN 1985; ngụ cùng địa chỉ).



Lúc tới khu vực đèo Chiềng Đông, ôtô tải bất ngờ tông vào ta-luy dương rồi lật nghiêng ven Quốc lộ 6. Vụ tai nạn diễn ra nhanh khiến 2 người trên xe bị thương nặng và mắc kẹt trong ca-bin.



Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Yên Châu cùng người dân phá ca-bin đưa 2 nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu.





Hàng chục cảnh sát cùng người dân cứu 2 người trong ôtô tải ra ngoài đưa đi cấp cứu





Được biết, ôtô tải lúc gặp nạn chở 7 con trâu, tất cả đều đã chết sau vụ tai nạn trên.



Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh - Như Quỳnh (NLĐO)