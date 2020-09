Hải Phòng bắt đại gia nổi tiếng trong giới xăng dầu Ngô Văn Phát

Công an Hải Phòng hiện vẫn đang khám xét nhà riêng của đại gia Ngô Văn Phát (hay còn gọi là Phát “dầu”- một đại gia có tiếng trong lĩnh vực buôn bán xăng dầu tại Việt Nam).



Khởi tố đối tượng mua dung môi hơn 1.000 tỉ đồng cho Trịnh Sướng làm xăng giả

Chiều tối ngày 8.9, công an Hải Phòng hiện vẫn đang khám nhà đại gia Ngô Văn Phát - "Phát dầu" trên đường Lê Hồng Phong - ảnh HH

Chiều tối ngày 8.9 theo nguồn tin của Lao Động, các lực lượng chức năng của Công an TP Hải Phòng đã tổ chức tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát (SN 1964, quê quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) – một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu Việt Nam. Ông Phát bị bắt về hành vi “mua bán hóa đơn trái phép”.



Nhiều xe biển xanh chở lực lượng chức năng Hải Phòng đến khám nhà đại gia Ngô Văn Phát chiều 8.9 - ảnh HH



Theo ghi nhận của PV, khoảng 17h ngày 8.9, lực lượng công an đi nhiều xe biển xanh tới biệt thự (trị giá hàng trăm tỉ - rất nổi tiếng tại Hải Phòng) trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, gần sân bay Cát Bi để khám xét nhà riêng.



Cơ quan công an cũng tổ chức khám xét một trụ sở công ty được cho là do ông Ngô Văn Phát làm chủ trên đường Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.



Quá trình khám xét biệt thự tại đường Lê Hồng Phong không gây chú ý nhiều với người dân vì khu vực này vốn là khu biệt thự, không có nhiều người qua lại. Đến 19h cùng ngày, đèn trong biệt thự vẫn sáng, cổng ngoài vẫn khóa, lực lượng chức năng vẫn chưa di chuyển khỏi tòa nhà. Bên ngoài biệt thư vẫn có lực lượng canh gác.



Ông Phát bị bắt vì tội buôn bán hóa đơn trái phép



Theo nguồn tin của Lao Động, ông Ngô Văn Phát và 3 nhân viên của công ty đã bị công an bắt giữ nhiều ngày trước. Số tiền ước lượng đại gia Phát và nhân viên mua bán hóa đơn trị giá lên đến khoảng 5.000 tỷ đồng.



Ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco



Ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco. Ông hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu và còn thực hiện một số dự án xây dựng, du lịch sinh thái trên địa bàn Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Ông cũng được một số cơ quan truyền thông viết bài với tư cách là chủ của những toà lâu đài hàng trăm tỷ ở Hải Phòng và Thái Bình.

Theo MAI CHI (LĐO)