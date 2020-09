Gửi thư nặc danh bôi xấu các trường ĐH ở Đà Nẵng, 1 phó giám đốc bị xử phạt hành chính

Công an Đà Nẵng đã xử phạt hành chính 2 người gồm 1 Phó Giám đốc Trung tâm mô phỏng và 1 cộng tác viên tuyển sinh của Trường ĐH Duy Tân vì đã soạn thảo, gửi 900 thư bôi xấu các trường ĐH ở Đà Nẵng.







Ngày 21-9, Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã ký văn bản gửi Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng để thông báo kết quả xác minh, làm rõ việc gửi thư nặc danh liên quan các trường ĐH trên địa bàn.



Theo đó, Công an TP Đà Nẵng cho hay vào tháng 8-2020, Công an TP nhận được công văn của ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Kiến trúc, Trường ĐH Đông Á đề nghị xác minh xử lý thư nặc danh bôi xấu, vu khống các trường ĐH trên địa bàn. Ngày 4-9, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục nhận được văn bản đề nghị của Đoàn ĐBQH TP về nội dung như trên.



Qua xác minh, Công an Đà Nẵng cho hay, vào 5-2020, ông Lê Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm mô phỏng - Trường ĐH Duy Tân, được phân công làm Trưởng đoàn tuyển sinh phía Nam. Đến tháng 6-2020, ông Chung tuyển bà Trần Thị Thắm làm cộng tác viên công tác tuyển sinh. Ông Chung và bà Thắm đã bàn bạc, thống nhất soạn thảo các bài viết, gửi bằng hình thức nặc danh qua đường bưu phẩm với nội dung không đúng sự thật, hạ thấp uy tín các trường ĐH trên địa bàn TP Đà Nẵng. Số lượng được gửi đi là 900 thư đến các học sinh, giáo viên các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên.



Cơ quan điều tra xác định, động cơ mực đích của ông Chung và bà Thắm là nhằm quảng bá cho Trường ĐH Duy Tân đồng thời hạ uy tín các trường ĐH khác để thu hút nhiều thí sinh đăng ký học tại trường ĐH Duy Tân. Việc làm của ông Chung, bà Thắm đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín các trường ĐH trên địa bàn Đà Nẵng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, gây tâm lý hoang mang đến với phụ huynh, học sinh trong việc chọn trường, chọn ngành.



Theo Công an TP Đà Nẵng, hành vi của ông Chung, bà Thắm đã vi phạm quy định tại điểm L, khoản 3 điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ, quy định về việc phát tán lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức cá nhân. Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Chung và bà Thắm đồng thời thông báo kết quả xử lý các trường hợp liên quan và đề nghị Trường ĐH Duy Tân rút kinh nghiệm kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan theo quy định. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đề nghị Trường ĐH Duy Tân chấn chỉnh, khắc phục công tác quản lý cán bộ, công tác tổ chức tuyển sinh và phản hồi thông tin về kết quả xử lý và trách nhiệm của nhà trường đến các trường ĐH có liên quan.

Theo Nhóm PV (NLĐO)