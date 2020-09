Để nạn cờ bạc hoành hành, lãnh đạo công an địa phương chịu trách nhiệm

“Cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu Công an cơ sở, gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nếu để hoạt động của tội phạm nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân”.



Hơn 100 chiến sĩ đánh sập đường dây đánh bạc hơn 3.000 tỉ đồng ở Đà Nẵng và Gia Lai

Tang vật công an thu giữ từ ổ cờ bạc ở Đắk Lắk tháng 6.2000. Ảnh X.L



Đó là chỉ đạo của Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Điện số 248/ĐK-HT ngày 05.5.2019 của Bộ Công an về tăng cường đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật về cờ bạc tổ chức ở Cần Thơ ngày 25.9.



Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, các Cục nghiệp vụ- Bộ Công an, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an 40 tỉnh, thành phố trong cả nước.



Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 01 năm triển khai thực hiện, tình hình hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó hình thức cờ bạc truyền thống như xóc đĩa, chọi gà, lắc tài xỉu… có xu hướng giảm mạnh, nhiều băng nhóm, tụ điểm cờ bạc đã bị triệt phá, dừng hoặc thay đổi phương thức hoạt động ở nhiều địa phương.



Tuy nhiên, thời gian qua, các đối tượng tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp đã thay đổi phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, chuyển sang tổ chức các tụ điểm đánh bạc với quy mô nhỏ, liên tục thay đổi địa điểm, lợi dụng những nơi có địa hình phức tạp để tổ chức. Hoạt động cờ bạc núp dưới hình thức trò chơi dân gian trong các dịp lễ, tết, tại khu du lịch… còn phổ biến, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và truyền thống văn hóa dân tộc. Đánh bạc, tổ chức đánh bạc với hình thức mua số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số của Nhà nước vẫn diễn ra phổ biến. Đáng chú ý, tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng diễn biến phức tạp, ngày càng lớn cả về quy mô số người tham gia cũng như số lượng tiền dùng để đánh bạc với thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao để thực hiện.



Các đối tượng cầm đầu đường dây, tổ chức cờ bạc câu kết với các đối tượng trong và ngoài nước nhận các tài khoản từ trang web cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài về để chia nhỏ thành các tài khoản đánh bạc cho “chân rết” hình thành mạng lưới hoạt động tổ chức đánh bạc ở nhiều địa phương. Một số địa phương diễn ra tình trạng lợi dụng game kinh doanh trò chơi điện tử máy bắn cá, hoạt động tổ chức các giải thi đấu thể thao trí tuệ của các Câu lạc bộ Bridge và Porker… để tổ chức đánh bạc trái phép. Tình hình người Việt Nam ra nước ngoài, đặc biệt là sang Campuchia đánh bạc vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp…





Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh BCA



Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu các Cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về cờ bạc.



Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng lưu ý, cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu Công an cơ sở, gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nếu để hoạt động của tội phạm nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm động viên khen thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc. Kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bảo kê, bao che cho tội phạm và tệ nạn xã hội...



