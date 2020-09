Đã bắt được nghi phạm đâm chết công an viên

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã bắt được Lò Văn Ương, nghi phạm dùng dao đâm tử vong anh Quàng Văn X. - công an viên xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu.





Sáng 16-9, một lãnh đạo UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La xác nhận lực lượng công an đã bắt được nghi phạm dùng dao đâm tử vong công an viên của xã Chiềng Pấc khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn. Đối tượng đã được đưa về cơ quan công an để điều tra, làm rõ hành vi "Giết người".



Lo Văn Ương (áo xanh bên phải) thời điểm bị bắt giữ



Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 14-9, tổ công tác của Công an xã Chiềng Pấc (huyện Thuận Châu) làm nhiệm vụ tại bản Lọng Mén, xã Chiềng Pấc đã phát hiện Lò Văn Ương (SN 1976; ngụ bản Lọng Mén) có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (Ương đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mới chấp hành án phạt từ tháng 5-2019).



Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra, Lò Văn Ương đã dùng dao chống trả và bỏ chạy vào rừng, tuy nhiên do trời tối, địa hình hiểm trở nên lực lượng công an chưa thể bắt được Ương.



Đến 14 giờ chiều ngày 15-9, tổ công tác phát hiện Lò Văn Ương đang ở nhà Lò Văn Long (bản Dân Chủ, xã Chiềng Pấc). Tổ công tác đã tiến hành vây bắt, Ương đã dùng dao nhọn chống trả quyết liệt và tiếp tục chạy trốn vào rừng.



Lúc này, anh Quàng Văn X. (SN 1992) - là công an viên bản Lĩnh Luông (xã Chiềng Pấc) - liền đuổi theo, áp sát nghi phạm này. Tuy nhiên, Lò Văn Ương đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh X.



Mặc dù đã được tổ công tác và người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh X. đã tử vong.



Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Như Quỳnh - Tuấn Minh (NLĐO)