Công an khởi tố, bắt giam ông chủ doanh nghiệp Phạm Thanh nổi tiếng ở Đà Nẵng

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam đại gia Phạm Thanh - một chủ doanh nghiệp ở địa phương này về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tối 4-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phạm Thanh (ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ông Thanh là chủ doanh nghiệp, đại gia ở Đà Nẵng.

Đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thanh

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, vụ án của ông Thanh có liên quan đến vụ việc nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà tự ý lấy 22 sổ đỏ của công dân cho bà Đào Thị Như Lệ (SN 1979, ngụ tỉnh Quảng Nam) mượn. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng sau đó đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với vụ việc trên.

Trong số đó, có 7 sổ hồng được bà Lệ giao cho ông Phạm Thanh. Theo cơ quan công an, trước đó bà Lệ đã nhiều lần vay của ông Thanh với số tiền 72 tỉ đồng, thực nhận gần 68,7 tỉ đồng, ông Thanh thu lãi trước gần 3,5 tỉ đồng.

Ngày 8-8, khi quá hẹn nhưng bà Lệ không trả tiền, ông Thanh đã gọi điện thúc ép, buộc bà Lệ đến nhà riêng của ông ở đường Hùng Vương. Tại đây, ông Thanh và một số đối tượng xã hội đen đã đánh đập bà Lệ, ép buộc bà Lệ viết giấy nhận nợ với số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến 122 tỉ đồng, đồng thời ép buộc bà Lệ phải viết giấy bán khu biệt thự tại đường Hoàng Kế Viêm và 3 lô đất lớn với giá thấp hơn giá thị trường để cấn trừ một phần nợ. Do bị đánh đập, khống chế, bà Lệ đã thực hiện theo yêu cầu của ông Thanh.

Bà Lệ đã đến bệnh viện khám và cơ sở y tế xác định bà Lệ bị chấn động não và một số thương tích khác. Cơ quan công an đã triệu tập ông Thanh làm việc và thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng. Hiện cơ quan công an đã thu giữ hơn 20 sổ đỏ của người dân bị mang đi cầm cố, trong đó có 7 sổ từ ông Thanh.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 26-8, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai TP về việc mất sổ đỏ của công dân trong quá trình giải quyết thủ tục chuyển quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà.

Báo cáo nêu rõ, bà Dương Thị Ngọc Anh (SN 1979, chuyên viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà - được phân công thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính về chuyển quyền sử dụng đất) đã giao 22 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân nộp tại Chi nhánh này cho bà Lệ.

Trong bản tường trình với lãnh đạo chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, bà Anh cho hay do có mối quan hệ quen biết nên đã tự ý mang sổ đỏ do công dân nộp vào làm thủ tục chuyển nhượng cho bà Lệ "mượn" để chứng minh hồ sơ năng lực trong kinh doanh. Đến ngày 18-8, bà Anh nhận được thông tin do công dân phản ánh, hồ sơ của công dân đang nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà đã có giấy chứng nhận và các sổ đỏ này đang được cò đất rao bán trên thị trường.

Thấy sự việc bất thường, bà Anh đi xác minh và được biết đây là các sổ đỏ do chính bà cho mượn. Sau đó, bà Anh đã liên lạc qua điện thoại nhưng bà L. không nghe máy, qua công ty tìm thì biết bà L. đã không đi làm từ ngày 14-8. Trong bản tường trình, bà Anh đề nghị các đơn vị có biện pháp giúp thu hồi lại các sổ đỏ đã lỡ cho mượn để hoàn trả lại cho công dân.