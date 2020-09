Choáng: "Thuỷ quái" nặng 60kg, dài gần 2m chuyển từ Lào về Nghệ An, nằm gần hết cả xe tải

Con cá lăng này có trọng lượng 60kg, dài gần 2m được ví như "thuỷ quái", do một công dân Lào vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về Nghệ An theo đơn đặt hàng của thương lái Việt Nam.



Con cá lăng đen bắt được từ sông Mekong (Lào) nặng 60kg, dài gần 2m.



Theo ông Lămthon Sulinha - công dân Lào, đây là loài cá lăng tự nhiên được đánh bắt tại sông Mekong. Con cá nặng 60kg, dài gần 2m. Phải đến 5-6 người sau gần 2 giờ đồng hồ mới bắt được con cá lên bờ được.



Cũng theo ông Lămthon Sulinha, khoảng 10 năm về trước, việc đánh bắt được cá lăng có trọng lượng từ 80kg -100kg trên sông Mekong là chuyện thường, nhưng vài năm gần đây rất hiếm gặp.



Con cá lăng "khổng lồ", to như "thủy quái" nằm gần hết sàn xe tải



Chị Nguyễn Thị V – người mua cá, cho biết, con cá lăng sẽ được đưa về một nhà hàng lớn ở TP Vinh (Nghệ An) để phục vụ các "thượng đế" sành ăn. Giá bán lẻ tại các nhà hàng đối với loại cá này từ 900.000 - 920.000 đồng/kg.



Cá lăng là loại cá da trơn, không có xương dăm, sống nơi tầng đáy môi trường nước ngọt. Thịt cá thơm, ngon, giàu chất dinh dưỡng.



Theo Minh Lý – Bá Tân (Báo Hà Tĩnh/Dân Việt)