Cây đổ đè chết 1 người, 29 người bị thương do bão số 5

Cảnh báo mưa lớn



Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm 18-9, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập úng tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi



Các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt.



Từ 18 đến 20-9 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm.