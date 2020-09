Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam hai người sản xuất tiền giả

Công an Cần Thơ đã phát hiện nhiều thiết bị, máy móc cùng các tờ giấy A4 in hình tiền mệnh giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng, cùng với 4 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.



Triệt phá đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn

Công an huyện Phong Điền đã bàn giao hai nghi can cùng tang vật làm tiền giả cho Cơ quan an ninh thụ lý điều tra. Ảnh: CACC



Ngày 8.9, Cơ quan an ninh điều tra - Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Tâm (36 tuổi, tỉnh An Giang) và Phạm Thị Thu Hương (33 tuổi, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để điều tra về tội sản xuất, tàng trữ tiền giả.



Theo điều tra, tối 30.8, Công an huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) đã kiểm tra căn nhà tại xã Mỹ Khánh. Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện nhiều thiết bị, máy móc cùng các tờ giấy A4 in hình tiền mệnh giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng, cùng với 4 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.



Qua làm việc, Tâm thừa nhận đã thuê căn nhà này từ tháng 6. Số máy móc thiết bị do Hương mang đến.



Sau đó, Hương bị cảnh sát triệu tập lên làm việc. Hương thừa nhận do làm ăn thua lỗ, sau đó bàn với Tâm thuê nhà để sản xuất tiền giả. Cả hai người đã nhiều lần sản xuất tiền giả nhưng không đạt nên tiêu hủy.



Công an huyện Phong Điền sau đó đã bàn giao hai nghi can cùng tang vật cho Cơ quan an ninh thụ lý điều tra.



