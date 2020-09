Bộ Công Thương chuyển Công an điều tra vụ ông Vũ Hùng Sơn bị tố cáo lừa đảo

Tiếp tục nhận được đơn tố cáo ông Vũ Hùng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Bộ Công Thương đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an TP Hà Nội.





Tối 21-9, Bộ Công Thương đã thông tin một số nội dung liên quan đến việc có đơn thư tố cáo ông Vũ Hùng Sơn, là công chức của Bộ Công Thương, hiện đang là Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389).



Theo đó, thời gian qua, Bộ Công Thương nhận được đơn thư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tài chính Thái Bình Dương do ông Duy Đức Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đứng đơn tố cáo liên quan đến ông Vũ Hùng Sơn.



Bộ Công Thương cho biết vụ việc tố cáo là quan hệ dân sự và xảy ra trước khi ông Vũ Hùng Sơn trở thành công chức của Bộ Công Thương, không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong chức trách của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền để xử lý vụ việc.





Ông Vũ Hùng Sơn (bìa phải) thời điểm nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389





Các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã thụ lý, kết luận tại 3 văn bản và xác định không có việc ông Vũ Hùng Sơn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Tài chính Thái Bình Dương theo như đơn tố cáo.



Về vấn đề này, Bộ Công An đã có báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc giải quyết đơn tố cáo của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Tài chính Thái Bình Dương.



Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã có văn bản gửi ông Duy Đức Tuấn, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Tài chính Thái Bình Dương, thông báo kết quả giải quyết đơn thư tố cáo của ông Duy Đức Tuấn. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội theo thẩm quyền, cũng đã có thông báo kết quả giải quyết tố giác theo đơn của ông Duy Đức Tuấn.



Về phía Bộ Công Thương, cơ quan này đã có văn bản báo cáo nội dung vụ việc đến các cơ quan có thẩm quyền, gồm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ. Vấn đề này cũng đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời Đại biểu Quốc hội bằng công văn.



Đến ngày 15-9-2020, Bộ Công Thương tiếp tục nhận được đơn cáo của ông Duy Đức Tuấn tố giác ông Vũ Hùng Sơn với nội dung tương tự. Thực hiện quy trình, thủ tục hiện hành, Bộ Công Thương có Công văn chuyển hồ sơ vụ việc tới Công an TP Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền.



Trước đó vào năm 2018, một số cơ quan báo chí đã phản ánh về việc ông Vũ Hùng Sơn được bổ nhiệm "thần tốc". Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm rõ các nội dung báo chí nêu.



Ông Vũ Hùng Sơn từng là một doanh nhân, có gia đình hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý. Năm 2014, khi mới 30 tuổi, ông Sơn là Phó Tổng biên tập Tạp chí Công Thương. Sau khi kinh qua các vị trí công tác tại những đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, ông Vũ Hùng Sơn được bổ nhiệm làm Thư ký Bộ trưởng Bộ Công Thương, thời điểm đó là ông Vũ Huy Hoàng, vào tháng 10-2015. Đến năm 2018, ông Sơn giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389.

Theo MINH CHIẾN (NLĐO)