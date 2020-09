Bình Thuận: Khởi tố tài xế giao xe cho phụ lái, gây tai nạn thảm khốc, làm 8 người chết

Ngày 16-9, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" đối với tài xế đã giao xe cho phụ lái gây tai nạn thảm khốc làm 8 người chết xảy ra trên Quốc lộ 1 vào cuối tháng 7 vừa qua.





Theo điều tra ban đầu, tài xế Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, ngụ huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) có bằng lái xe hạng E là người được nhà xe Anh Trinh đăng ký điều khiển xe khách loại 16 chỗ BS 86B - 010.87. Tuy nhiên, khi vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người chết xảy ra tại khu vực cầu Suối Giêng, địa bàn thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, thì người cầm lái, chết trên vô lăng xe lại là anh Lê Thanh Trúc (48 tuổi, quê Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).



Kết quả điều tra cho thấy anh Trúc là phụ lái cho Tiệp, và chỉ có giấy phép lái xe hạng C, không đủ điều kiện điều khiển xe 16 chỗ. Tuy nhiên, Tiệp vẫn giao xe khách loại 16 chỗ BS 86B - 010.87 cho anh Trúc điều khiển lúc tai nạn xảy ra. Cơ quan công an huyện Hàm Tân cũng xác định nguyên nhân của vụ tai nạn là do phụ lái Lê Thanh Trúc lái xe khách 16 chỗ chạy từ Bình Thuận đi TP HCM trên Quốc lộ 1 và lấn làn, tông trực diện xe tải BKS 79N - 0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (29 tuổi, trú Khánh Hòa) điều khiển.





Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc hồi tháng 7-2020





Căn cứ kết quả điều tra, công an huyện Hàm Tân đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" đối với tài xế Nguyễn Thanh Tiệp và cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.



Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, vào lúc 1 giờ 10 phút ngày 21-7, xe khách 16 chỗ của nhà xe Anh Trinh, BKS 86B-010.87 do anh Lê Thanh Trúc cầm lái, lưu thông hướng Phan Thiết đi TP HCM, khi đến Km 1767 Quốc lộ 1, đoạn gần cầu Suối Giêng, địa bàn thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) với tốc độ nhanh đã tông trực diện với xe tải BKS 79N – 0315 do anh Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ tại TP Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển lưu thông chiều ngược lại. Vụ tai nạn kinh hoàng trong đêm khuya làm 6 người chết tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện và 7 người bị thương cấp cứu. Tại hiện trường, xe khách 16 chỗ biến dạng hoàn toàn, đầu xe tải hư hỏng nặng.

Theo Hợp Phố (NLĐO)