Bị cáo cầm đầu vụ Đồng Tâm thừa nhận đất đồng Sênh là của quốc phòng

Bị cáo Bùi Viết Hiểu (77 tuổi, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) xin lỗi chủ toạ, cho rằng lời khai đất đồng Sênh là của người dân Đồng Tâm là sai.



Theo đó, dù không được gọi lên bục khai báo, song bị cáo Hiểu - người bị cáo buộc tội danh Giết người, trước Hội đồng xét xử TAND Hà Nội ngày 8.9 xin lỗi chủ toạ về lời khai chiều 7.9.



Bị cáo Hiểu thừa nhận, những lời khai hôm trước về nguồn gốc khu đất đồng Sênh là những thông tin từ năm 1981 đã "quá lạc hậu", vì từ 1990 đến giờ chính sách đất đai thay đổi nhiều, mà bị cáo không hề biết.



Bị cáo thành thật xin lỗi HĐXX vì hành vi của bị cáo sai, không theo kịp tình hình nên không nắm được. Bị cáo mong Tòa cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật.



Trước đó, tại phiên toà chiều ngày 7.9, bị cáo Hiểu nói từng làm chủ nhiệm HTX Đồng Tâm giai đoạn 1981-1982, thấy cáo trạng nêu không đúng về nguồn gốc đất ở đồng Sênh. Bị cáo Hiểu cho rằng, tại khu đồng Sênh chỉ có 47,36ha bị thu hồi để làm sân bay Miếu Môn, số còn lại là đất nông nghiệp và thuộc về xã Đồng Tâm.



Bị cáo cũng thừa nhận tối ngày 8.1 không ngủ ở nhà, vì Lê Đình Công cho người vào chở ra nhà ông Kình ngủ vì "khả năng có người tấn công nên đưa bị cáo ra để bảo vệ".



Cũng tại phiên thẩm vấn ngày 8.9, tại phần khai báo, bị cáo Mai Thị Phần cho rằng, tham gia "Tổ đồng thuận", góp tiền mua lựu đạn cũng do bởi ông Kình hứa chia đất, giá trị là hơn 1 tỉ đồng nên nghe theo.



Tại toà hôm nay, nhiều bị cáo nói khi bị bắt mới biết có 3 chiến sĩ công an hy sinh. Ở trong trại tạm giam, họ thấy hối hận với hành vi của mình vì gây ra nỗi đau vô cùng lớn cho người nhà 3 chiến sĩ.



Bị cáo Trần Thị Phượng thừa nhận, khi Công an Hà Nội tiến vào thôn Hoành rạng sáng 9.1, thấy người khác cầm đá ném, thấy người dân hô hào "thì mình cũng làm theo như thế". Lời khai tại cơ quan công an cho thấy, bị cáo Phượng khai có nhặt 2 viên đá ném về phía lực lượng công an.



"Bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai trái, mong muốn tòa xem xét có hình phạt nhẹ để về với con. Con bị cáo còn rất nhỏ, còn cần có mẹ. Bị cáo không trực tiếp gây ra cái chết cho 3 chiến sĩ, nhưng bị cáo thành thật xin lỗi gia đình 3 chiến sĩ", bị cáo Phượng nói.



Bị cáo Nguyễn Quốc Tiến cũng xin Tòa cho nói lời chia buồn với gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.



