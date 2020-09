Bất thường trong việc thống kê thiệt hại do phá rừng

Lâm tặc đã đưa cả phương tiện, máy móc vào mở đường trong rừng tự nhiên để khai thác gỗ. Khi công an khởi tố vụ án, các bị can đã khai ra những vị trí phá rừng khác nữa.



Vụ mở đường phá rừng giáp ranh tại Phú Yên: Quy mô thực tế lớn hơn so với báo cáo

Phú Yên: Phát hiện nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu

Lâm tặc mở đường vào rừng để khai thác gỗ - Ảnh: ĐỨC HUY



Lâm tặc khai nhiều, cơ quan chức năng báo ít



Vụ phá rừng giáp ranh giữa 2 huyện Sông Hinh và Tây Hòa (Phú Yên) đã bị lực lượng chức năng phát hiện vào tháng 5.2020 và được chuyển sang Công an tỉnh Phú Yên thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố và bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Hoài Linh (41 tuổi, ở thôn Lạc Điền, xã Sơn Thành Đông, H.Tây Hòa), Trần Văn Tấn (40 tuổi, ở thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, H.Tây Hòa) và Trương Thái Vương (32 tuổi, ở KP.Nam Bình 2, P.Hòa Xuân Tây, TX.Đông Hòa, Phú Yên).



Thật bất ngờ, qua lời khai của các bị can, thực tế phá rừng lớn hơn rất nhiều so với báo cáo trước đó của một số đơn vị chức năng.



Báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên vào ngày 11.5 xác định: Tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật tại vùng giáp ranh giữa H.Tây Hòa và H.Sông Hinh xảy ra tại khoảnh 7 và khoảnh 10, tiểu khu 358, có 690 m đường được mở và có 32 cây gỗ dọc theo đường bị đốn hạ.



Tuy nhiên, khi mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện cách vị trí phá rừng tại tiểu khu 358 khoảng 40 m là hiện trường một vụ phá rừng khác. Lâm tặc đã mở đường vào rừng rộng 3 m, dài khoảng 1 km, để đốn hạ những cây gỗ lớn hơn.





Gốc cây rừng bị lâm tặc đốn hạ - ẢNH: ĐỨC HUY



Địa phương đổ cho nhân lực mỏng



Vì sao cùng trong tiểu khu 358 và cách vị trí phá rừng ban đầu chỉ có 40 m, nhưng các đơn vị chức năng lại không phát hiện? Có hay không việc chính quyền địa phương và các ngành chức năng cố tình không kiểm đếm số gỗ bị đốn hạ để đưa vào thống kê thiệt hại? Trả lời về việc này, ông Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, H.Tây Hòa (đơn vị quản lý khu rừng này - PV), thừa nhận có thiếu sót trong việc kiểm đếm, thống kê cây rừng bị chặt phá tại tiểu khu 358. “Khi vào rừng làm việc, anh em lần theo dấu vết mới cùng các cơ quan chức năng để kiểm tra, kiểm đếm cây gỗ bị cắt. Cách đó có một con đường cũ khoảng 40 m, cây cối tương đối chằng chịt nên họ không nghĩ có phá rừng, mà chỉ tập trung ở khu vực dưới. Sau khi bị bắt, các lâm tặc khai nhận thêm, thì địa phương đã phối hợp với công an, kiểm lâm kiểm tra lại. Thực tế cho thấy quy mô phá rừng tương đối lớn. Số lượng cây rừng bị cắt theo thống kê được là hơn 200 cây”, ông Hải lý giải.



Còn ông Mai Ne, Phó chủ tịch UBND H.Tây Hòa, nói: “Việc quản lý rừng là khó khăn vì diện tích rộng lại tiếp giáp với H.Sông Hinh, nên công tác quản lý không được chặt chẽ. Sau khi Cơ quan CSĐT phát hiện thêm một khu vực phá rừng nữa thì các lực lượng liên quan mới biết. Mặc dù lực lượng kiểm lâm thường xuyên kiểm tra nhưng không phát hiện được. Còn lực lượng của xã thì quá mỏng nên kiểm tra... không ra. Chuyện có né tránh, bao che hay không thì chưa xem xét cụ thể vì chưa ai phản ánh việc có sự cấu kết để vi phạm pháp luật trong vụ này”.



Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, cho biết sẽ kiểm điểm trách nhiệm, làm rõ việc cán bộ kiểm lâm phối hợp với địa phương thống kê số lượng cây rừng bị đốn hạ nhưng lại không đầy đủ, không đúng thực tế.





Phát hiện nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu



Ngày 10.9, ông Nguyễn Văn Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Sông Hinh (Phú Yên), cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm và xử lý các nghi can vận chuyển trái phép hơn 11 m3 gỗ nhóm 3.



Theo ông Toàn, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện lâm tặc đã dùng trâu kéo gỗ từ khu vực lòng hồ thủy điện Sông Hinh lên các nương rẫy của người dân, sau đó chờ thời điểm thuận lợi để vận chuyển đi tiêu thụ. Khi bị phát hiện, những người này đã kịp tẩu thoát. Mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng thấy nhiều súc gỗ còn sót lại dưới lòng hồ.



Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Yên) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên phát hiện xe tải do ông Lương Tấn Hậu (ở xã Sơn Giang, H.Sông Hinh) đang vận chuyển 11 khúc gỗ ké tròn có khối lượng hơn 10 m3. Toàn bộ số gỗ này không có hồ sơ lâm sản hợp pháp. UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định xử phạt hành chính 220 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số gỗ này.





Theo ĐỨC HUY (thanhnien)