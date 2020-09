Bắt khẩn cấp thêm một cán bộ Sở Tư pháp Thái Bình

Một cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (thuộc Sở Tư pháp Thái Bình), vừa bị Công an tỉnh này bắt giữ để điều tra về tội tham ô tài sản.





Ngày 12/9, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, tối 11/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình đã bắt bà Nguyễn Thị Ngấn, cán bộ Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Theo thông tin ban đầu, bà Ngấn bị bắt vì có hành vi chiếm dụng tiền đặt cọc và lệ phí đấu giá đất.



Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng khám xét nơi làm việc và chỗ ở của bà Nguyễn Thị Ngấn để thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan sai phạm của nữ cán bộ này.





Một số cán bộ Sở Tư pháp Thái Bình bị bắt do liên quan đến việc thay đổi kết quả đấu giá đất.



Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Văn Hiệp (SN 1984, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; ông Vũ Gia Thành (SN 1977, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) là đấu giá viên của Trung tâm.



Hai cán bộ này bị cáo buộc tiếp tay cho Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") thay đổi kết quả đấu giá đất tại một lô đất ở TP.Thái Bình.



Được biết, phiên tòa xét xử 4 cán bộ đấu giá đất và Nguyễn Thị Dương tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ sẽ diễn ra vào ngày 18/9 tới.



Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.





https://danviet.vn/bat-khan-cap-them-mot-can-bo-so-tu-phap-thai-binh-20200912130110874.htm

Theo QUỲNH NGUYỄN (Dân Việt)