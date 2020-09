Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề, 110 người bị thương, 22.562 ngôi nhà bị hư hỏng

Dự báo từ nay đến ngày 20-9, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-7 m, hạ lưu từ 2-4 m; trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Kon Tum sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-4 m, hạ lưu từ 1-2 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ sông Chảy, sông Thao và thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Nam có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1, hạ lưu dưới mức báo động 1; các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có khả năng ở mức báo động 1, báo động 2, có sông lên trên báo động 2.



Trong ngày và đêm 19-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm/24 giờ, có nơi trên 300 mm/24 giờ; khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm/24giờ; có nơi trên 120 mm/24 giờ. Từ đêm 20-9 mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.