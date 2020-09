Bão cách Hoàng Sa 750km, biển Bình Thuận - Cà Mau mưa dông

Sáng 16-9, tâm bão số 5 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Nam với sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Dự báo đến 7h ngày 18-9, tâm bão trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam.



Gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14 khi bão gần bờ



Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.



Dự báo đến 7h ngày 17-9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12. Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.



Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 18-9, tâm bão trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 14.



Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng với gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13 và sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.



Cảnh báo mưa dông trên biển, sạt lở đất ở miền bắc



Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc nối với cơn bão số 5 trên khu vực giữa Biển Đông, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trong ngày và đêm nay 16-9, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.



Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động.



Trên đất liền, trong 6 giờ qua, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Mường Tè (Lai Châu) 129,6mm; Nà Chì (Hà Giang) 97mm; Thượng Lâm (Tuyên Quang) 58,2mm...



Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực tiếp tục có mưa vừa, tập trung tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên. Lượng mưa tích lũy tại các điểm mưa từ 20 - 50mm, có nơi trên 60mm.



Trung tâm cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên.





Công điện khẩn: Thanh Hóa đến Bình Thuận chủ động ứng phó bão, mưa lũ



Ngày 16-9, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số 11/CĐ-TW gửi các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các bộ ngành về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão và mưa lũ.



Theo đó yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền; kịp thời cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp gặp sự cố do bão...



Các địa phương và các bộ, ngành liên quan tổ chức trực ban 24/24 giờ, báo cáo về Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước 16 giờ hàng ngày và ngay khi có tình huống đột xuất để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ...

Hôm nay chỉ số tia UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao



Dự báo chỉ số UV trong ngày hôm nay, chỉ số UV nằm ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao xảy ra tại thời điểm từ 11h-13h với giá trị cực đại đạt từ 9-10.



Trong 3 ngày tới, tại các tỉnh miền Bắc như Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội chỉ số UV có xu hướng giảm dần từ mức nguy cơ gây hại rất cao xuống mức nguy cơ gây hại trung bình.



Tại các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Hội An, chỉ số UV trong ngày đầu còn ở mức nguy cơ gây hại rất cao với giá trị cực đại đạt 9, sang ngày thứ 2 giảm xuống mức trung bình, sau đó có xu hướng tăng trở lại vào ngày thứ 3.



Tại các tỉnh phía nam như Nha Trang, TP.HCM, Cần Thơ, Cà Mau chỉ số UV trong 3 ngày tới dao động ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình đến cao.







