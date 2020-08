Sau khi phát hiện 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 liên quan đến cửa hàng Hiếu Trang, UBND TP. Hải Dương đã quyết định áp dụng bổ sung các biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 tại thành phố.



Xác nhận 6 ca mắc COVID-19 mới: 4 ca ở Đà Nẵng, 2 ở Hải Dương

Xuất hiện ổ dịch mới, Hải Dương tạm dừng hoạt động nhiều dịch vụ. Ảnh: Báo Hải Dương



Cụ thể, tạm đình chỉ tất cả các dịch vụ, kinh doanh hàng ăn, uống, thực phẩm chế biến sẵn có thể dùng được ngay, đồ ăn nhanh không bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh như bún, bánh mỳ, thức ăn chế biến sẵn... tại các chợ.



Các dịch vụ, cửa hàng kinh doanh hàng hóa không thiết yếu và dịch vụ giao hàng tận nhà đối với các loại hàng hóa này,trừ các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, cơ sở cung cấp xuất ăn tập thể được phép hoạt động… cũng bị tạm đình chỉ.



UBND TP. Hải Dương yêu cầu người dân không ra ngoài đường từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau, trừ trường hợp thật cần thiết và có lý do chính đáng. Không thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao tại nơi công cộng và các hoạt động khác theo quyết định của UBND tỉnh cho đến khi có thông báo mới.



Tìm khẩn người đến cửa hàng Hiếu Trang có 3 ca mắc COVID-19



Ngày 24/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xác nhận có 2 ca mắc COVID-19 mới, đó là BN1021, nam, 8 tuổi, thường trú ngã tư Thanh Xá, Liên Hồng, TP. Hải Dương, là con trai của BN1016 và BN1022, nữ, 63 tuổi, thường trú ngã tư Thanh Xá, là mẹ đẻ của BN1016.



Như vậy, đến thời điểm hiện tại cửa hàng Hiếu Trang tại ngã tư Thanh Xá đã phát hiện 3 ca mắc COVID-19. Đây là ổ dịch mới ở thành phố này.



Sở Y tế Hải Dương tiếp tục ra thông báo khẩn số 4 đề nghị người dân, ai đã từng đến cửa hàng Hiếu Trang từ ngày 29/7-18/8 phải liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.



Nếu ai có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, giảm hoặc mất khứu giác, vị giác… yêu cầu phải cách ly tại nhà, thông báo ngay cho trạm y tế xã bằng điện thoại để được xét nghiệm và cách ly theo quy định.



Ngày 24/8, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập thêm vùng cách ly y tế đối với cụm dân cư thuộc thôn Thanh Xá, bao gồm các địa điểm xung quanh khu vực chợ ngã tư Thanh Xá và cách ly y tế toàn bộ xưởng sản xuất đúc kết cấu cống bê tông ở khu đô thị mới phía nam TP. Hải Dương do 2 địa điểm này có liên quan trực tiếp đến BN1016.



Thời gian thực hiện cách ly 28 ngày tính từ 12h ngày 24/8.



Xét nghiệm từ 4.000-5.000 mẫu bằng kỹ thuật ELISA



Ngày 24/8, Sở Y tế Hải Dương đã ban hành kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 phòng chống dịch COVID-19 đợt 2 bằng kỹ thuật ELISA (xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể).



Sở dự kiến lấy từ 4.000-5.000 mẫu xét nghiệm của những người từ Đà Nẵng trở về từ ngày 1-20/7, người đến nhà hàng Thế giới bò tươi từ ngày 15-20/7 và người dân trong ổ dịch 36 Ngô Quyền từ 10 tuổi trở lên (lấy khoảng 500 mẫu). Nếu trong vòng 2 tuần gần đây, các trường hợp nêu trên có triệu chứng ho, sốt, khó thở... sẽ lấy thêm mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR để sàng lọc.



Địa điểm lấy mẫu tập trung tại trạm y tế các xã, phường, thị trấn.



Ngày hôm nay, 25/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức tập huấn lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu cho trung tâm y tế tuyến huyện. Ngày 26/8, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức tập huấn lại cho cán bộ của trung tâm và trạm y tế các xã, phường, thị trấn.



Mục đích của việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật ELISA nhằm xác định tình trạng miễn dịch sau nhiễm SARS-CoV-2 (nếu có) ở nhóm người nguy cơ cao phơi nhiễm virus để đánh giá tình hình dịch COVID-19 và chủ động cho công tác phòng chống.

Theo BT (chinhphu.vn)