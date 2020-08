Tướng Công an: Không được suy diễn chuyện liên quan vợ, con của ông Nguyễn Đức Chung

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an khi trao đổi với PV đã đề nghị, báo chí nói chung và các phóng viên khi tham gia mạng xã hội không được suy diễn làm ảnh hưởng đến vợ, con của ông Nguyễn Đức Chung.





Trước ngày ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội (đã bị tạm đình chỉ chức vụ) bị khởi tố, bắt tạm giam, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những thông tin ác ý, như cho rằng ông Nguyễn Đức Chung bị đột quỵ, phải vào bệnh viện điều trị...



Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, từ ngày 11/8/2020, sau khi bị tạm đình chỉ chức vụ, ông Nguyễn Đức Chung tiến hành giải quyết một số công việc cá nhân và đến Cơ quan điều tra làm việc. Đến chiều 28/8/2020, ông Chung được triệu tập lên Cơ quan điều tra, sau đó bị giữ lại và tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam.





(đồ họa Việt Anh).





Thiếu tướng Xô khẳng định, không có chuyện ông Nguyễn Đức Chung bị đột quỵ hay có bệnh trọng gì đến mức phải cấp cứu, điều trị.



Chánh Văn phòng Bộ Công an đã đề nghị báo chí không được giật tít kiểu suy diễn đến chuyện vợ, con của ông Nguyễn Đức Chung, cũng như việc các phóng viên lên mạng xã hội viết này, viết kia gây ảnh hưởng tới vợ, con ông Nguyễn Đức Chung. "Tới hôm này họp báo thường kỳ Chính phủ (dự kiến đầu tháng 9, tôi sẽ nêu vấn đề này", Tướng Xô cho biết.



Thiếu tướng Tô Ân Xô khẳng định, quá trình điều tra vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung, có thông tin gì mới Bộ Công an sẽ cung cấp kịp thời cho báo chí.



Vẫn theo Thiếu tướng Xô, trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an khởi tố ông Nguyễn Đức Chung về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Hiện chưa thể nói ông Chung có hành vi chiếm đoạt những tài liệu bí mật nào. Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.



Trước đó, vào ngày 11/8/2020, ông Nguyễn Đức Chung bị Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt các chức vụ Đảng và bị Thủ tướng tạm đình chỉ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội 90 ngày để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết: Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án.



Thứ nhất, vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.



Thứ hai, vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại thành phố Hà Nội. Thứ ba là vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.



