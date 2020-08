Truy tìm đối tượng lái ô tô tông chết 2 vợ chồng đứng mặc áo mưa ven đường

Vợ chồng ông Thành được xác định đã tử vong tại chỗ vì bị xe ô tô 5 chỗ tông từ phía sau khi đang mặc áo mưa bên lề đường.





Ngày 17-8, tin từ Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết đang thực hiện khám nghiệm hiện trường và truy tìm đối tượng Dương Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1995; ngụ ấp Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) gây tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong rồi trốn khỏi địa phương. Nạn nhân được xác định là ông Đặng Minh Thành (SN 1976) và vợ là bà Nguyễn Thị Minh Tuyền (SN 1979; ngụ cùng ấp Thị, xã Hội An, huyện Chợ Mới).





Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 16-8, vợ chồng ông Thành đi xe gắn máy từ hướng xã An Thạnh Trung (huyện Chợ Mới) về nhà thì trời mưa lớn. Thấy vậy, ông Thành dừng xe lại bên lề đường để mặc áo mưa thì bất ngờ bị xe ô tô loại 5 chỗ ngồi mang BKS: 66A-00001 tông từ phía sau. Hậu quả, cả 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.



Ngay sau khi gây tai nạn, Vũ điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường và chạy thẳng về nhà của mình. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cha của tài xế này điều khiển xe gây tai nạn đến Công an huyện Chợ Mới để trình báo và cho biết con trai của mình đã trốn khỏi địa phương.

