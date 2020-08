TP HCM: Ông chủ người Trung Quốc nhanh chân tẩu thoát, bỏ lại đàn em chịu trận

Đến TP HCM, người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tổ chức cho vay tiền qua ứng dụng điện thoại di động với lãi suất cắt cổ - 2,5%/ngày, tương đương hơn 900%/năm.





Ngày 18-8, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã đưa ra mức hình phạt đối với 5 bị cáo tham gia vào hoạt động tổ chức cho vay lãi nặng qua ứng dụng trên điện thoại di động.



Đường dây này do ông chủ người Trung Quốc Jiang Miao cầm đầu. Tuy nhiên, người này bỏ trốn. Do đó, Công an TP HCM ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.



Cụ thể, TAND TP HCM tuyên phạt Tu Long và Yuan Deng Hui (cùng quốc tịch Trung Quốc) mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù giam, cùng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Cũng cáo buộc tội danh trên, tòa sơ thẩm đưa ra hình phạt 1 năm tù giam đối với 3 bị cáo, gồm: Lâm Cẩm Quyền, Lài Thế Hùng, Chề Ngọc Trinh.



Các bị cáo lãnh án vì tham gia hoạt động tổ chức cho vay lãi nặng do ông chủ người Trung Quốc thao túng



Từ tháng 4 đến tháng 10-2019, Jiang Miao và một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) thuê người đứng tên giấy phép kinh doanh 3 công ty tại TP HCM. Theo giấy phép, những công ty do Jiang Miao điều hành không có chức năng cho vay tài chính.



Dù vậy, Jiang Miao vẫn tổ chức cho vay với mức lãi suất cắt cổ, lập ra các bộ phận phục vụ hoạt động cho vay tài chính trong những doanh nghiệp trên.



Cụ thể, ông chủ người Trung Quốc thuê đồng hương là Tu Long, Yuan Deng Hui làm quản lý. Hai quản lý này có trách nhiệm quản lý nhân viên thẩm định hồ sơ; nhắc nợ, đòi nợ; quản lý hồ sơ đăng ký vay tiền, hồ sơ đến hạn tất toán.



Ngoài ra, Jiang Miao thuê Chề Ngọc Trinh, Lài Thế Hùng và Lâm Cẩm Quyền làm phiên dịch và phụ giúp hai quản lý người Trung Quốc trong việc thẩm định, quản lý danh sách, hồ sơ. Không chỉ vậy, 30 đối tượng khác làm công việc thu hồi nợ. Nếu người vay chậm trễ, bộ phận thu hồi nợ sẽ điện thoại đến tất cả số điện thoại trong danh bạ điện thoại của người vay tiền để chửi bới, yêu cầu những người này nhắc nhở người vay trả nợ.



Jiang Miao cùng đồng phạm tạo ra một số ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động. Nếu muốn vay tiền, người vay phải tải ứng dụng về điện thoại di động và cấp quyền truy cập danh bạ trong điện thoại cho ứng dụng. Đồng thời, người vay cần cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân. Sau khi bộ phận thẩm định duyệt hồ sơ, tiền sẽ chuyển vào tài khoản cá nhân của người vay.



Nhóm đối tượng cho vay tiền qua ứng dụng trên điện thoại di động với lãi suất cắt cổ 2,5%/ngày, tương đương hơn 900%/năm. Bằng việc làm phạm pháp, các bị cáo thu lợi bất chính hơn 650 triệu đồng.

Theo Di Lâm (NLĐO)