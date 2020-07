Thêm một bệnh nhân tử vong trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19

Bệnh nhân 437 đã được tiểu ban điều trị hội chẩn nhiều lần, đánh giá đây là trường hợp bệnh nhân rất nặng, tiên lượng tử vong cao.



Tối 31/7, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thông báo đã có thêm một bệnh nhân tử vong do mắc COVID-19 trên nền bệnh lý nặng.



Bệnh nhân tử vong là ca bệnh số 437 (BN 437) - bệnh nhân nam tên N.H.L (61 tuổi) trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân tiền sử mắc suy thận mạn, đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, gout tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài trước khi phát hiện mắc COVID-19 ngày 27/7.



Trước đó vào ngày 23/6, bệnh nhân có dấu hiệu khó thở và được chuyển vào Khoa nội-Tiết niệu với chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo chu kì 7 năm, tăng huyết áp, gout, rung nhĩ, suy tim, phù phổi cấp.



Từ ngày 9/7 bệnh nhân sốt cao liên tục. Đến ngày 17/7/2020, bệnh nhân suy hô hấp, chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày.



Đến ngày 27/7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 29/7, bệnh nhân trụy mạch, huyết áp phụ thuộc vận mạch liều cao kết hợp và được điều trị bằng phương pháp ECMO.



Bệnh nhân đã được tiểu ban điều trị hội chẩn nhiều lần, đánh giá đây là trường hợp bệnh nhân rất nặng, tiên lượng tử vong cao. Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tập trung cứu chữa nhưng BN 437 đã tử vong vào chiều 31/7.



Nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn hô hấp trên bệnh nhân viêm phổi, suy thận mạn đang chạy thận định kỳ có bệnh kèm tăng huyết áp, gout, mắc COVID-19.



Như vậy, đến nay Việt Nam đã có hai trường hợp tử vong trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên tử vong tại Việt Nam là BN 428, có tiền sử suy thận mạn, đã chạy thận nhân tạo 2 lần/tuần trên 10 năm, tăng huyết áp-suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

