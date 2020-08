Sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung khi bị bắt "vẫn bình thường"

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Bộ Công an cho Lao Động biết chiều 29.8, khi cơ quan chức năng trách tống đạt các quyết định tố tụng, sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung vẫn bình thường.



Tối 28.8, lực lượng chức năng gồm cán bộ điều tra, đại diện Viện KSND Tối cao đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung trên phố Trung Liệt. Ảnh: V.Dũng.





Như Lao Động đưa tin, chiều tối 28.8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội để điều tra về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.



Lúc 19h20 cùng ngày, lực lượng chức năng trong đó có cán bộ điều tra, đại diện Viện KSND Tối cao khoảng gần 10 người xuất hiện tại nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung trên phố Trung Liệt (quận Đống Đa, Hà Nội).



Cùng thời điểm, một tổ công tác cũng thực hiện lệnh khám xét tại nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Chung ở trụ sở UBND TP Hà Nội. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Chung không có mặt ở hai địa điểm này.



Trước các thông tin về việc ông Chung có vấn đề về sức khoẻ, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Bộ Công an cho Lao Động biết chiều 29.8, khi cơ quan chức năng trách tống đạt các quyết định tố tụng, ông Nguyễn Đức Chung "sức khỏe vẫn bình thường".



Ông Nguyễn Đức Chung từng hai lần sang Pháp phẫu thuật năm 2015 và 2016 do polyp sát trực tràng và liên quan đến phổi.



Theo thông tin của Lao Động, từ hôm 11.8, sau khi bị Thủ tướng tạm đình chỉ chức vụ 90 ngày để phục vụ công tác điều tra, ông Nguyễn Đức Chung vẫn thường xuyên có mặt tại trụ sở UBND TP Hà Nội để giải quyết một số công việc còn lại.



Ngoài ra, thời gian này, ông Nguyễn Đức Chung vẫn làm việc với cơ quan điều tra liên quan đến 3 vụ án.



Trong đó, vụ án ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, tạm giam vì liên quan đến hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.



Động thái bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung được thực hiện sau khi Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố, tạm giam với 3 người về cùng tội danh. Trong số này có hai người vốn là thuộc cấp của ông Nguyễn Đức Chung, người còn lại là nguyên cán bộ công an.



Ngoài tội danh trên, ông Nguyễn Đức Chung còn đang bị điều tra làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội và các đơn vị liên quan; Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP Hà Nội.



Theo Việt Dũng (LĐO)