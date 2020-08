Sáng nay 25-8 mở lại phiên tòa Hứa Thị Phấn

Sau gần 2 tháng tạm ngừng phiên tòa, sáng nay 25-8, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm.





Trước đó, phiên tòa mở cuối tháng 6 và đã tạm ngừng để HĐXX xem xét các chứng cứ mới được thu thập trong thời gian diễn ra phiền tòa.



Nghị án xong tạm ngừng phiên tòa



Theo đó, ngoài nội dung xét xử về phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm thì phiên tòa còn xem xét phần kháng cáo về dân sự của bị án Phạm Công Danh.



Theo diễn biến và hồ sơ vụ án thì ông Phạm Công Danh và Công ty Tập đoàn Thiên Thanh đề nghị HĐXX tuyên trả cho ông nhiều tài sản trong vụ án này.



Cụ thể, sau khi ông Phạm Công Danh mua lại Ngân hàng Đại Tín (rồi đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng viết tắt là VNCB, hiện nay đổi tên là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, viết tắt là CB) nhưng do có sai phạm trong quá trình điều hành ngân hàng nên ông Phạm Công Danh và nhiều nhân viên của ngân hàng bị phạt án tù.



Tuy nhiên, hệ lụy liên quan đến ngân hàng Xây dựng vẫn chưa hết khi các sai phạm trước đó tại ngân hàng này được tiếp tục phát hiện.



Vụ án xét xử bà Hứa Thị Phấn là kết quả điều tra của giai đoạn trước khi bán ngân hàng cho ông Danh. Ông Danh liên quan đến vụ án này chính bởi việc chuyển giao các tài sản sau khi ông Danh đã chuyển đủ tiền mua cổ phần.



Tuy nhiên, theo diễn biến phiên tòa cũng như các lời khai của các đương sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan thì do trong quá trình điều tra và xét xử giai đoạn 1 vụ án bà Hứa Thị Phấn, HĐXX đã tuyên kê biên nhiều tài sản để khắc phục hậu quả, trong đó có những tài sản mà ông Phạm Công Danh cho rằng nó vốn nằm trong khối tài sản chuyển giao kèm cổ phần của ngân hàng.



Tại phiên tòa, các luật sư bảo vệ quyền và nghĩa vụ của ông Danh và tập đoàn Thiên Thanh đã đưa ra nhiều chứng cứ mới thể hiện các tài sản này đã được bà Phấn bán kèm cổ phần.



Do đó, sau khi nghị án, thay vì tuyên án thì HĐXX đã cho xét hỏi lại các bên về các chứng cứ mới này, sau đó, HĐXX cho tạm dừng phiên tòa để xem xét các chứng cứ.



Ông Phạm Công Danh trong một lần ra tòa - Ảnh: HOÀNG ĐIỆP



Bản án sơ thẩm bị kháng nghị



Trước đó, sau khi bản án sơ thẩm tuyên buộc ông Danh phải liên đới với bà Phấn bồi thường hàng ngàn tỉ đồng, VKSND TP.HCM đã kháng nghị bản án không đồng tình với một số nội dung tòa sơ thẩm đã tuyên: đề nghị cấp phúc thẩm không tuyên buộc ông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh phải bồi hoàn lại cho Ngân hàng CB 901 tỉ đồng trong hành vi sai phạm của Hứa Thị Phấn khi đầu tư vào 4 dự án; đề nghị công nhận toàn bộ 114 bất động sản liên quan đến 29 khoản vay cho Tập đoàn Thiên Thanh (án sơ thẩm tuyên giao 17 bất động sản trong số 114 bất động sản này cho Công ty Tân Đông Hiệp).



Đây cũng là nội dung kháng cáo của ông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh, ngoài ra ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh còn đề nghị được nhận lại 6 bất động sản (tương đương với 2ha) đất ở quận 2 là phần nằm trong phần chuyển giao của bà Phấn khi bán ngân hàng lại cho ông Danh.



Đồng thời, Tập đoàn Thiên Thanh còn đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại số tiền lãi (lãi chồng lãi) bản án sơ thẩm buộc pháp nhân này phải trả tương đương 756 tỉ đồng.

Theo HOÀNG ĐIỆP (TTO)